El Mundial Femenino Sub 17 llegó a su fin y tiene a una nueva campeona

Terminó de la mejor manera una nueva edición de la Copa Mundial Femenina Sub 17, la cual tuvo como protagonistas de la gran final que se llevó a cabo en Rabat, Marruecos, a la selección de Corea del Norte y al combinado de Países Bajos.

Corea del Norte fue quien se robó el show al coronarse por cuarta vez campeona en esta categoría, frente a una Holanda que llegaba con ilusión de dar la sorpresa tras un excelente certamen.

Así fue la victoria de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

El Estadio Stade Prince Moulay Abdellah en Rabat, fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a la donde la final que se disputó el sábado 8 de noviembre. Con una atmósfera cargada de expectativa, el equipo norcoreano impuso su ritmo desde el arranque. Históricamente, la selección asiática ha sido dominante en este torneo juvenil femenino y volvió a demostrarlo en los últimos 90 minutos.

Holanda, por su parte, llegaba con menos experiencia en esta fase decisiva, pero con ganas de escribir una nueva página en su historia futbolística. Sin embargo, la superioridad del rival pronto se hizo evidente con un gol tempranero sobre el minuto 14 por parte de Kim Wom Sim.