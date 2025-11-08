Actualizado:
El Mundial Femenino Sub 17 llegó a su fin y tiene a una nueva campeona
Llegó a su fin el Mundial Femenino Sub 17 con la Selección de Corea del Norte nuevamente como campeona.
Terminó de la mejor manera una nueva edición de la Copa Mundial Femenina Sub 17, la cual tuvo como protagonistas de la gran final que se llevó a cabo en Rabat, Marruecos, a la selección de Corea del Norte y al combinado de Países Bajos.
Corea del Norte fue quien se robó el show al coronarse por cuarta vez campeona en esta categoría, frente a una Holanda que llegaba con ilusión de dar la sorpresa tras un excelente certamen.
Así fue la victoria de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
El Estadio Stade Prince Moulay Abdellah en Rabat, fue el escenario deportivo que le abrió las puertas a la donde la final que se disputó el sábado 8 de noviembre. Con una atmósfera cargada de expectativa, el equipo norcoreano impuso su ritmo desde el arranque. Históricamente, la selección asiática ha sido dominante en este torneo juvenil femenino y volvió a demostrarlo en los últimos 90 minutos.
Holanda, por su parte, llegaba con menos experiencia en esta fase decisiva, pero con ganas de escribir una nueva página en su historia futbolística. Sin embargo, la superioridad del rival pronto se hizo evidente con un gol tempranero sobre el minuto 14 por parte de Kim Wom Sim.
Esta anotación desencadenó la goleada que al final terminaría con un marcador de 3-0 a favor de Corea y junto con ello el cuarto título mundial a lo largo de su historia en esta categoría. Para Países Bajos, aunque el resultado no acompañó, el hecho de llegar a la final representa un logro importante y una plataforma de crecimiento.
México terminó con el tercer puesto del Mundial Sub 17
Por otro lado, la Selección de México también terminó siendo una de las grandes sorpresas junto a Países Bajos, ya que en el partido por la lucha del tercer lugar venció a Brasil tras haber empatado en los 90 minutos con un marcador de 1-1 y vencerlo desde el punto penal 1-3.
