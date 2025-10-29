Actualizado:
España vs Francia EN VIVO 29 de octubre: cómo ver Mundial Sub 17
Así podrá ver en vivo el partido entre España y Francia en los octavos de final del Mundial Sub 17.
Los encargados de inaugurar los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 el 28 de octubre serán España vs Francia, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de clasificar a cuartos de final.
España llega a enfrentamiento con la motivación de lo que ocurrió en la fase de grupos, en la cual clasificó en la primera casilla del Grupo E con un invicto de tres partidos ganados y puntaje perfecto de nueve unidades.
Mientras que Francia, se quedó con la segunda casilla en el Grupo B tras haber sumado seis puntos en dos victorias y una derrota.
Siga España vs Francia EN VIVO 29 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17
En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de DSPORTS, Direct TV y DGO, pero también lo podrá seguir por Antena 2.
