Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 09:18
Estados Unidos vs Países Bajos EN VIVO 28 de octubre: cómo ver Mundial Sub 17
Así podrá ver en vivo el arranque de los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 con el partido entre Estados Unidos vs Países Bajos.
Los encargados de inaugurar los octavos de final del Mundial Femenino Sub 17 el 28 de octubre serán Estados Unidos y Países Bajos, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.
Estados Unidos llega a enfrentamiento con la motivación de lo que ocurrió en la fase de grupos, en la cual clasificó en la primera casilla del Grupo C con un invicto de tres partidos ganados y puntaje perfecto de nueve unidades.
Mientras que Países Bajos, se quedó con uno de los cupos de "mejor tercero" tras haber sumado tres unidades en el Grupo B con una sufrida victoria ante Camerún 3-4.
Siga Estados Unidos vs Países Bajos EN VIVO 28 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17
El compromiso entre Estados Unidos vs Países Bajos se jugará a partir de las 10:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 12:30 horas.
En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de DSPORTS, Direct TV y DGO, pero también lo podrá seguir por Antena 2.
Fuente
Antena 2