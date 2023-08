Falcao no es indiferente a la eliminación de Colombia y envía mensaje a las jugadoras

Colombia puso a vibrar a todo un país e hizo madrugar a cientos de personas para apoyar a las jugadoras de la Selección que dieron todo en la cancha para poder avanzar de ronda y traer la anhelada Copa del Mundo. Sin embargo, Inglaterra se puso en su camino y la eliminó.

En un partido apasionante, que estuvo lleno de emociones de principio a fin, las colombianas dieron todo para ganarle a las inglesas, pero dos jugadas aisladas sentenciaron el partido.

Aunque las colombianas arrancaron ganando el partido tras un golazo de Leicy Santos que dejó anonadadas a las inglesas, el encuentro se puso más reñido y al minuto 45 +6 Catalina Pérez soltó el balón que le cayó a Lauren Hemp, quien lo empujó al fondo de la red y empató el partido.

El segundo tiempo arranco con más respeto entre ambas selecciones, pero Alessia Russo se llevó un balón en el área y consiguió el segundo gol para Inglaterra.

A pesar de los intentos de Colombia para empatar el partido, el arco de Inglaterra se cerró y estos dos goles fueron suficientes para eliminar a las jugadoras de la 'tricolor'.

Las redes sociales se llenan de elogios a las 'cafeteras', que a pesar de la eliminación dejaron todo por su país e hicieron historia por llegar a cuartos de final. Uno de ellos es el goleador de la Selección Colombia Masculina, Radamel Falcao García, quien se llenó de elogios para las jugadoras y dejó un conmovedor mensaje en su cuenta de Twitter.

"No podemos sentirnos más orgullosos de ustedes. Me uno a los millones de colombianos que damos gracias por todo su esfuerzo y trabajo. ¡Gracias! Y para adelante que esto no acaba acá", escribió 'El Tigre' acompañando a una foto de las jugadoras de la Selección Colombia.