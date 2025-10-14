Actualizado:
FIFA hizo anuncio oficial para el Mundial Sub 17: saluden a Tila
FIFA presentó a la nueva mascota para el Mundial Femenino Sub 17 que se realizará en Marruecos.
Se acerca una nueva edición de la Copa Mundial Femenina Sub 17 y poco a poco se van ultimando detalles hasta el momento en el que finalmente se dé el pitazo inicial el viernes 17 de octubre.
Uno de los últimos anuncios que se dio a conocer por parte de la FIFA fue la presentación oficial de Tila, la mascota del Mundial Femenino Sub-17 que se disputará en Marruecos entre el 17 de octubre y el 8 de noviembre de 2025. La figura de este personaje no solo busca animar el torneo, sino también representar la riqueza cultural, natural y simbólica del país anfitrión.
¡Saluden a Tila! Mascota del Mundial Femenino Sub 17
Tila está inspirada en el caracal, animal nativo de la región, un felino reconocido por su agilidad, elegante y enérgico que habita en zonas áridas y montañosas del norte de África. Su elección refleja valores como la fuerza, la rapidez, la inteligencia y la belleza natural, atributos que la organización quiso asociar con las jóvenes futbolistas que participarán en la competición.
El nombre “Tila” proviene de la palabra “tala”, que en varios dialectos bereberes significa “montaña”. Este detalle conecta al personaje con el paisaje y la identidad cultural de Marruecos. En esta ocasión, la FIFA y el comité organizador apostaron por un símbolo propio para el fútbol femenino, destacando una identidad independiente, más sutil pero igualmente poderosa.
Finalmente, la felina se distingue por su diseño colorido, con tonos cálidos y elementos geométricos inspirados en el arte amazig (bereber). Su vestimenta deportiva combina modernidad con toques tradicionales, uniendo pasado y presente en una imagen que transmite orgullo y diversidad.
Esta sin duda alguna será una de las ediciones mundialistas más especial, ya que se convertirá en el primero de la categoría que se realice en el norte de África y contará con la participación de 24 selecciones de los cinco continentes. Durante el certamen, Tila será la embajadora del torneo en actos oficiales, campañas de promoción y actividades con niños y jóvenes.
Estas serán las fechas de las fases del Mundial Sub 17
El torneo comenzará el viernes 17 de octubre, se trasladará hasta el 8 de noviembre y las fechas de las fases serán las siguientes:
- Fase de grupos: 17 de octubre - 25 de octubre
- Octavos de final: 28 de octubre - 29 de octubre
- Cuartos de final: 1 de noviembre - 2 de noviembre
- Semifinal: 5 de noviembre
- Tercer lugar: 8 de noviembre
- Final: 8 de noviembre
