Fuerte golpe en Argentina: futbolista anuncia sorpresivo retiro de la selección

Con 52 partidos, 13 goles y varios torneos a sus espaldas, Estefanía Bandini, apodada 'la Messi mendocina' se retira de la selección argentina a los 33 años tras la reciente eliminación de la albiceleste en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Banini cuelga las botas en el plano de selección y se despide entre aplausos por su dedicación y trabajo al fútbol femenino argentino.



La mediocampista del Atlético de Madrid debutó con la absoluta a los 20 años, en un partido amistoso en 2010 ante Colombia, tras pasar por varias categorías inferiores. En ese tiempo, demostró el gran amor por los colores nacionales que tenía desde pequeña."¡Desde los 5 años entrenando para defender la celeste y blanca!", expresó Banini a través de redes sociales en 2019.



En 2014 volvería para disputar los Juegos Suramericanos de Chile. Banini sería una de las estrellas de ‘las Pibas’ con dos goles vitales, y el equipo obtuvo su primer título tras vencer a las locales en la final. En septiembre disputarían la Copa América, en la que obtuvieron el cuarto puesto, tras caer ante Ecuador.

Vea también: En Argentina confirman la fecha en la que Armani volverá a Atlético Nacional



Banini no volvería a participar en un torneo internacional en años por lesiones y compromisos; sin embargo su pasión la llevaría a jugar el Campeonato Mundial de Fútbol Sala en 2017.



Su regreso con la absoluta sería en la Copa América de 2018, en la que lograrían jugar la repesca para el Mundial 2019 ante Panamá. En ese torneo tuvo un papel protagonista, y tras un resultado abultado Argentina volvía a la cita mundialista después de 12 años.



El Mundial de Francia 2019 sería la primera capitanía de Banini con la albiceleste, en un torneo en el que la selección obtendría sus primeros puntos en un Mundial al empatar en su debut ante Japón.



Pero no todo fue un camino de rosas en su andadura nacional. Tras el torneo varias jugadoras solicitaron la renuncia del técnico Carlos Borrello, entre ellas Florencia Bonsegundo y ella. Según un post de Instagram, Banini expresaba que las jugadoras querían personas capacitadas con experiencia suficiente para aprender de ellos, y no que les dijeran “nos defendemos porque no me quiero comer 11 de nuevo”. Después de esta proclama, la jugadora no fue convocada en 3 años.



Durante ese tiempo la futbolista obtuvo varios galardones, como ser elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dentro del equipo ideal de Sudamérica entre 2011 y 2020, o ser incluida en el Once ideal de FIFPro 2022.



El nuevo seleccionador Germán Portanova la volvió a convocar en 2022, y formó parte del plantel para la Copa América de ese año. Banini fue elegida por el Análisis Técnico como una de las tres jugadoras más determinantes de su selección, y el equipo consiguió un tercer puesto que les daba el pase para el Mundial 2023.

Le puede interesar: Argentina recibió otra pésima noticia tras quedar eliminada del Mundial Femenino



Previamente, la veterana ya había anunciado que este sería su último torneo con el combinado nacional; y, tras dos derrotas y un empate, la historia de Banini con Argentina llegaba a su fin.



Tras el partido ante Suecia expresaba su deseo de que le vaya bien a Argentina. “Me gustaría que crezcamos como sociedad, que aceptemos y dejemos la discriminación de lado y los prejuicios” defendía.



Con su retirada y la de Marta con Brasil, el fútbol femenino sudamericano pierde a dos pilares fundamentales que han cimentado las bases del balompié, y que dejan una estela de jugadoras motivadas por su ejemplo dentro y fuera del campo.