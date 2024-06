Infantino le puso un 'reto' a Colombia para el Mundial Femenino sub-20

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó este miércoles que Colombia "brindará el marco ideal" para acoger el Mundial femenino sub-20, que se celebrará del 31 de agosto al 22 de septiembre en Bogotá, Medellín y Cali.



"No se me ocurre un anfitrión mejor que Colombia para esta competición, un país que acogerá por primera vez un torneo femenino de la FIFA, y que brindará el marco ideal para esta esperada cita", expresó el directivo en un video reproducido durante el sorteo del Mundial Sub-20, que se cumple en Bogotá.



El presidente de la FIFA destacó de Colombia su "colorido" y la "pasión" de su afición, como se reflejó en el partido de cuartos de final del Mundial de 2024 donde el equipo parecía local en Sídney.



"No me puedo imaginar como será el ambiente en Bogotá, Medellín y Cali, así como en el resto del país dentro de apenas unas semanas. Sin duda alguna, Colombia es un país precioso, con gente maravillosa y hospitalaria, sé que recibirán de la mejor manera a los equipos y aficiones que los visiten, demostrando así que el fútbol une al mundo", expresó Infantino.

Vea también: Mundial Femenino Sub-20: cuál es el grupo de la muerte



El de Colombia será el primer Mundial sub-20 femenino en el que participen 24 equipos.



Los participantes son: Colombia, Australia, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Camerún, Ghana, Marruecos, Nigeria, Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Fiyi, Nueva Zelanda, Alemania, Austria, España, Francia y Países Bajos.



La final del Mundial FIFA Femenino Sub-20 de Colombia se jugará el 22 de septiembre en el estadio El Campín de Bogotá, donde también se jugará el partido inaugural el 31 de agosto.



Infantino destacó que "Colombia ha evolucionado mucho en el fútbol femenino, como muestran sus últimos resultados en torneos internacionales".



"Albergar un torneo de la FIFA servirá para seguir motivando a la juventud del país y dando un nuevo impulso al fútbol femenino, como saben el fútbol femenino es una de las principales prioridades de la FIFA y esta será la primera edición de la competencia con 24 selecciones, una prueba más de nuestros esfuerzos por seguir fomentando este deporte", añadió el presidente del organismo.

Le puede interesar: Mundial femenino sub 20 Colombia 2024: Cómo comprar las boletas



El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, destacó que el país está "contento" de recibir "a 23 países representados, junto con Colombia, para que inicien la Copa Mundial Sub-20 de 2024".



"Este no solo es un evento deportivo, sino también una plataforma para promover la igualdad de género, la inclusión en el deporte, es un recordatorio de que el fútbol es para todos, sin importar el género, la edad y el origen. Juntos podemos construir un futuro más justo y equitativo para todos los amantes del deporte en general", añadió.