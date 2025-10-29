Japón acabó el sueño de Colombia: goleada en octavos de final del Mundial

La Selección Colombia selló la clasificación para los octavos de final, la primera edición del Mundial Sub-17 Femenino que cuenta con esta instancia después de la ampliación de 16 participantes a 24 selecciones. Pasó la fase de grupos superando a Costa de Marfil y a Corea del Sur justo después de haber perdido frente a España en el debut.

En este caso, a Colombia le tocaba afrontar un duro examen nada más ni nada menos que contra Japón que pasó a esta fase superando a Nueva Zelanda, a Zambia y empató contra Paraguay con un marcador de 1-1. Las japonesas son potencia a nivel global en la rama femenina y, además, son candidatas para ganarse el torneo prejuvenil en Marruecos.

Justamente, Japón despidió el sueño de las colombianas con un categórico triunfo que dejó sin posibilidades a la Selección Colombia. En el recuerdo sigue quedando la edición del 2022 como el mejor antecedente llegando a la final.

GOLEADA DESDE LA PRIMERA PARTE

Desde el arranque del partido, Japón tuvo el dominio de las situaciones del juego. Sobre los cuatro remates, se acercaron las asiáticas con un disparo por encima del larguero. Poco a poco iniciaba el monólogo de las japonesas ante una selección de Colombia de muy poca respuesta.

De hecho, sobre los diez minutos Ua Ono de Japón marcaron el golpetazo con un remate al ángulo imposible para Isabella Tejada. La zaga defensiva de Colombia fue muy permisible y ahí llegó la anotación con la poca respuesta en la parte de atrás. Con esta apertura en el marcador se confirmó el dominio de las japonesas a lo largo del compromiso.

Y es que, pasaron apenas seis minutos para que Ono volviera a tocar puerta y que Sofía García salvara en la raya. Luego, Noa Fukushima puso el segundo con 21 minutos en el cronómetro después de un centro al área que Fukushima definió con una volea al fondo.

Colombia despertó con una aproximación sobre los 30 minutos con un disparo de Laura Cano que se desvió en una contraria y se fue al córner. Antes de que acabara la primera parte, Konoha Nakamura firmó el tercero tras una jugada colectiva que inició en el centro del campo, pasó por la izquierda y definió Nakamura nuevamente interiorizando.

NUEVO GOLPE EN EL SEGUNDO TIEMPO

Durante el complemento nada cambió. Colombia no atacó y esperó al rival que dominó todo el partido. Noa Fukushima puso el cuarto tanto con un desborde y un centro al área que remató al fondo.

Hubo tiros en el palo y hasta una polémica con un posible penal para Japón que fue revisada en la tecnología, pero no fue dictaminada como una pena máxima. En el último minuto, las japonesas tuvieron la última y en la raya la sacó una zaguera de Colombia al córner. En ese lanzamiento, cobraron cerrado y un testarazo asiático se perdió por arriba.

Con esta victoria, Japón sigue con vida en el Mundial Sub-17 con la ilusión de ser campeonas. La selección nipona enfrentará a Corea del Norte en un vibrante partido entre potencias a nivel global.