Selección Colombia Femenina Sub-17 en el Mundial
Mié, 29/10/2025 - 14:00

EN VIVO: Colombia busca cupo en los cuartos ante Japón

Se viven los octavos de final de un duelo vital entre japonesas y colombianas.

Este miércoles 29 de octubre se vivirá una vital jornada del Mundial Sub-17 Femenino con la presencia de Japón que pasó su respectivo grupo con siete unidades como lideresas por encima de Paraguay, pese a tener mismo puntaje, pero los goles de diferencia dieron frutos. 

Por su parte, la Selección Colombia llegó a esta fase después de dos victorias en su grupo, clasificándose segundas después de España. Las españolas le habían ganado a las colombianas y pese a ese resultado holgado de 4-0, Carlos Paniagua y sus dirigidas pasaron a los octavos de final. 

La fase de los octavos de final llegó para quedarse para este 2025 después de que ampliaran los cupos de participantes de 16 a 24 selecciones. En ese sentido, hay una nueva fase que puede ser capitalizada por una Colombia que quiere emular lo hecho en 2022 cuando fueron subcampeonas. 

Así las cosas, Colombia Sub-17 quiere hacer lo mismo de hace tres años y adelante tienen un duro reto frente a Japón que es una de las grandes potencias de las categorías juveniles y en la rama femenina. Para este compromiso, Carlos Paniagua movió el tablero con dos novedades. 

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER JAPÓN VS COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-17 FEMENINO ESTE MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE 

Este encuentro marcará la historia del Mundial con la nueva fase de los octavos de final. Japón enfrenta a Colombia en Marruecos con la necesidad de definir uno de los últimos cupos para los cuartos de final. El juego arrancará a las 2 de la tarde en hora de Colombia y podrá ser visto a través del Youtube de Deportes RCN y DSports. 

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO JAPÓN VS COLOMBIA 

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M. 

México: 1:00 P.M. 

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M. 

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.

