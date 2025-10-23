Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 15:49
Las cuentas de Colombia para seguir avanzando en el Mundial sub 17
La selección Colombia respiró con su victoria sobre Costa de Marfil pero todavía necesita resultados.
Las dirigidas por Carlos Paniagua siguen con vida en el Mundial Femenino sub 17 tras vencer con autoridad 3-0 a Costa de Marfil. Ese resultado permitió que la Selección Colombia se acomodara en el segundo lugar del grupo E y llegara a la última jornada dependiendo de sí misma para avanzar a los octavos de final.
España lidera el grupo con puntaje perfecto 6 puntos y +9 en la diferencia de gol, asegurando su clasificación anticipada. Detrás aparece Colombia con 3 puntos y -1 en diferencia de gol, mientras que Costa de Marfil y Corea del Sur cierran la tabla con 1 punto cada una, con diferencias de -3 y -5, respectivamente.
Con este panorama, las colombianas definirán su destino frente a Corea del Sur, un duelo que será clave para mantener vivo el sueño mundialista.
Las cuentas de Colombia
Si gana: clasificará directamente a los octavos de final con 6 puntos. En caso de golear y que España pierda por amplia diferencia ante Costa de Marfil, algo poco probable, podría incluso pelear el primer lugar del grupo dependiendo de la diferencia de gol.
Si empata: también avanzará a la siguiente fase, siempre y cuando España le gane o empate a Costa de Marfil.
Si pierde: aún tendría una mínima posibilidad de clasificar como una de las mejores terceras, pero para clasificar como segunda dependería de que Costa de Marfil no derrote a España.
La Selección sub 17 femenina, que ya mostró una sólida recuperación tras la derrota inicial ante España, afrontará el duelo contra Corea del Sur con la ilusión intacta y sabiendo que una victoria más la pondría entre las mejores del mundo.
Colombia, con la ilusión intacta
El equipo de Carlos Paniagua ha demostrado carácter y evolución partido a partido. Después del duro debut ante España, la goleada frente a Costa de Marfil renovó la confianza del grupo y encendió la ilusión en el país. Ahora, ante Corea del Sur, la Selección sub 17 femenina buscará dar el paso definitivo hacia los octavos de final y confirmar que el talento colombiano sigue marcando diferencia en las categorías juveniles del fútbol mundial.
Fuente
Antena 2