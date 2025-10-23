Las cuentas de Colombia para seguir avanzando en el Mundial sub 17

Las dirigidas por Carlos Paniagua siguen con vida en el Mundial Femenino sub 17 tras vencer con autoridad 3-0 a Costa de Marfil. Ese resultado permitió que la Selección Colombia se acomodara en el segundo lugar del grupo E y llegara a la última jornada dependiendo de sí misma para avanzar a los octavos de final.

España lidera el grupo con puntaje perfecto 6 puntos y +9 en la diferencia de gol, asegurando su clasificación anticipada. Detrás aparece Colombia con 3 puntos y -1 en diferencia de gol, mientras que Costa de Marfil y Corea del Sur cierran la tabla con 1 punto cada una, con diferencias de -3 y -5, respectivamente.

Con este panorama, las colombianas definirán su destino frente a Corea del Sur, un duelo que será clave para mantener vivo el sueño mundialista.