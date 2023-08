Los tres posibles rivales de Colombia en el Mundial Femenino si clasifica a octavos de final

La Selección Colombia suma puntaje ideal en el Mundial Femenino 2023, pues las dirigidas por Nelson Abadía derrotaron a Corea del Sur (2-0) y a Alemania (2-1), y pese a que no están clasificadas a octavos de final, la probabilidad de que se queden por fuera en la fecha 3 es mínima.

Pues una victoria o un empate de Colombia ante Marruecos en la última fecha de la fase de grupos la deja no solo clasificada, sino en el primer lugar del grupo H. En caso de perder, si no es por más de cinco goles, también avanzará. De hecho, si pierde por más de cinco anotaciones, también podría conseguir el tiquete a octavos -si Alemania no le gana a Corea-.

Así las cosas, con el escenario propicio para que Colombia se inscriba en los octavos de final de la Copa del Mundo Femenina, es importante revisar con cuál selección rivalizaría en la ronda de 16.

Selección Colombia Femenina: ¿Cuál sería su rival si clasifica a octavos de final del Mundial?

Ya es un hecho -acorde al formato del torneo- que los clasificados del grupo F se cruzarán con los del H; y teniendo en cuenta que Panamá ya quedó eliminada en el otro grupo, solo hay tres probables rivales para Colombia en octavos del Mundial Femenino: Francia, Jamaica o Brasil.

A esta altura -cuando en ninguno de los grupos se ha disputado la tercera fecha-, Colombia (primera del H), se estaría midiendo en octavos con Jamaica (segunda del F). Pero las tres selecciones del grupo de enfrente tienen opción de modificar su posición en la zona.

Así las cosas, habrá que esperar a este miércoles 2 de agosto, cuando desde las 5:00 a. m. (hora colombiana) se jueguen Panamá vs. Francia y Jamaica vs. Brasil; y por supuesto, al jueves 3 cuando se definirá el grupo de Colombia.