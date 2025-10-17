Marruecos vs Brasil EN VIVO, 17 de octubre: hora y canal para ver Mundial Sub 17 Femenino

El Mundial Sub-17 Femenino arranca este viernes 17 de octubre con Marruecos como sede por primera vez en la historia de una Copa del Mundo en África en la rama femenina. La selección local se mide contra Brasil en el primer partido del ciclo mundialista.

La selección de Marruecos ha sido una de las grandes protagonistas en los últimos Mundiales masculinos y la femenina también quiere seguir los pasos del combinado africano.

Brasil, por su parte, nunca ha sido protagonista en el Mundial de esta categoría. Esta puede ser la gran oportunidad para la ‘Canarinha’ con la necesidad de sellar la clasificación para las fases finales. Para esta ocasión, habrá octavos de final por primera vez y clasifican cuatro mejores terceras además de las primeras dos de cada grupo.

Este Mundial vino para quedarse desde este 2025 hasta el 2030 en un plan anual de la FIFA. Marruecos será la sede hasta dicho año. La idea es poder desbancar a Corea del Norte que está en la carrera por otro título.

Brasil y Marruecos abren la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub-17 y esperarán el sábado 18 de octubre cuando jueguen Italia y Costa Rica par a completar el Grupo A.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE MARRUECOS VS BRASIL POR LA FECHA 1 DEL MUNDIAL SUB-17 FEMENINO

El partido entre Marruecos vs Brasil por la primera fecha del Grupo A en el Mundial Sub-17 Femenino se podrá ver a partir de las 2 de la tarde en hora de Colombia. El juego se podrá ver por la señal del Canal RCN y la App de RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE MARRUECOS VS BRASIL

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 3:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.