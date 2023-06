Mundial femenino 2023: revelan fecha en la que se estrenará la canción oficial

La FIFA ha anunciado que la canción oficial del Mundial femenino, 'Do it again', compuesta e interpretada por dos artistas de Nueva Zelanda y Australia, se estrenará el próximo 29 de junio.

La autoras, BENEE y Mallrat, la interpretarán en directo en la ceremonia de apertura del torneo en Eden Park en Auckland (Nueva Zelanda) el 20 de julio.

"Ser una pequeña parte de esta increíble celebración del deporte femenino es un sueño absoluto hecho realidad para mí", dijo Stella Bennett, también conocida como BENEE.

Grace Shaw, también conocida como Mallrat, agregó: “Estaba emocionada cuando la FIFA me pidió que participara en este evento, junto con BENEE. Tengo muchas ganas de vivir esta experiencia y me siento muy agradecida de poder compartirla con mi amiga”.

¿Cómo están conformados los grupos para el Mundial Femenino 2023?

Grupo A: Nueva Zelanda, Noruega, Filipinas y Suiza.

Grupo B: Australia, Canadá, Nigeria e Irlanda.

Grupo C: Costa Rica, Japón, España y Zambia.

Grupo D: China, Dinamarca, Inglaterra y Haití.

Grupo E: Países Bajos, Portugal, Estados Unidos y Vietnam.

Grupo F: Brasil, Francia, Jamaica y Panamá.

Grupo G: Argentina, Italia, Sudáfrica y Suecia.

Grupo H: Colombia, Alemania, Corea del Sur y Marruecos.