Abadía dio pocas sorpresas: titular de Colombia para enfrentar a Inglaterra

La defensa colombiana Manuela Vanegas, que no pudo jugar los octavos de final por acumulación de tarjetas, es la única novedad del once inicial presentado por Nelson Abadía para enfrentarse a Inglaterra en el partido de cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



Inglaterra empezará el partido con Mary Earps, Jess Carter, Millie Bright, Alex Greenwood, Lucy Bronze, Georgia Stanway, Keira Walsh, Rachel Daly, Ella Toone, Alessia Russo y Lauren Hemp.



Colombia saldrá con un once formado por Catalina Pérez, Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas, Diana Ospina, Lorena Bedoya, Leicy Santos, Catalina Usme, Linda Caicedo y Mayra Ramírez.