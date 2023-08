Mundial Femenino, cuartos de final: partidos, fechas y horarios

Se conocieron los clasificados a cuartos de final de la Copa del Mundo Femenina 2023, pues este martes 8 de agosto se cumplieron los últimos duelos, y por ende quedaron conformadas las llaves de la próxima ronda.

El pasado sábado se confirmó la clasificación a la ronda de ocho por parte de España, Japón y Países Bajos; que en el camino, sin muchos inconvenientes, dejaron a Suiza, Noruega y Sudáfrica, respectivamente.

El domingo se llevó a cabo la serie más interesante de la ronda, pues Suecia se enfrentó a Estados Unidos, y luego del 0-0 en los 90', la tanda de penaltis clasificó a las europeas.

Además, Inglaterra eliminó a Nigeria luego de empatar sin goles y ganar 4-2 en los penaltis. Posteriormente, Australia venció 2-0 a Dinamarca.

Y este martes, la Selección Colombia venció 1-0 a Jamaica con gol de Catalina Usme, antes de que Francia derrotara a Marruecos 4-0.

Consecuentemente, quedaron definidos los cruces de cuartos de final de la Copa del Mundo Femenino 2023, los cuales se disputarán entre el jueves, viernes y sábado próximos.

Mundial Femenino 2023: llaves, fechas y horarios de los cuartos de final

España vs. Países Bajos - jueves 10 de agosto, 8:00 p. m.

Japón vs. Suecia - viernes 11, 2:30 a. m.

Australia vs. Francia - sábado 12, 2:00 a. m.

Inglaterra vs. Colombia - sábado 12, 5:30 a. m.

* Los horarios indicados corresponden a Colombia

Posteriormente, los ganadores de cada llave se estarán midiendo el martes 15 y el miércoles 16 de agosto; recordando que el vencedor del duelo entre Inglaterra y Colombia quedará emparejado con el que gane entre Australia y Francia.