Mundial Femenino: Evacuan a selección por incendio en el hotel

La selección de fútbol de Nueva Zelanda fue evacuada en la noche del sábado de su hotel de concentración en Auckland, a raíz de un incendio provocado en el edificio, informa este domingo la prensa local.

Las alarmas del hotel Pullman, en el centro de la urbe más poblada del país oceánico, se encendieron alrededor de las 20:00 (8:00 GMT) del sábado, lo que obligó al desalojo temporal de todos los ocupantes, incluidas las Ferns -como se conoce al equipo nacional femenino neozelandés-, recoge el portal de noticias Stuff.



A raíz del incidente, la Policía confirmó este domingo la detención de un sospechoso, de 34 años, acusado de robo e incendio provocado, que deberá comparecer ante los tribunales el lunes.



Andrew Pragnell, director ejecutivo de la federación de fútbol neozelandesa, declaró a los medios que la policía no trata el incendio como un ataque al conjunto femenino, sino como una "extraña coincidencia".



Según los medios locales, todas las componentes de la selección se encuentran en buen estado y tiene previsto disputar el martes su segundo encuentro frente al combinado de Filipinas, tras la histórica victoria 1-0 en el partido inaugural contra Noruega.



Auckland, una de las sedes del mundial de fútbol femenino que arrancó el jueves y se disputa hasta el 20 de agosto en Nueva Zelanda y Australia, ya registró el día de la inauguración del torneo otro incidente cuando, en un caso no vinculado al campeonato, un varón disparó contra personas en una céntrica obra.

Al menos tres personas, incluido el asaltante, perdieron la vida en este ataque, que dejó otros seis heridos, entre ellos un policia.