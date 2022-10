Mundial femenino sub 17: Nigeria y Alemania se instalan en la semifinal

Las selecciones de Nigeria y Alemania se convirtieron este viernes en las primeras clasificadas para las semifinales del Mundial sub-17 femenino de la FIFA, que se disputa en la India, tras derrotar a Estados Unidos y Brasil, respectivamente.



Estados Unidos y Nigeria abrieron la ronda de cuartos de final en Bombay con un disputado encuentro que acabó en empate (1-1) en el tiempo reglamentario y se decidió a favor de las africanas en la tanda de penaltis (3-4).

La portera nigeriana Chikamso Jiwuaku, que entró al campo en el tiempo añadido para participar en la tanda de penaltis, detuvo el último lanzamiento estadounidense y permitió que su compañera Omamuzo Edafe sellara a continuación el primer pase de su selección a semifinales en cinco participaciones.



Antes, el partido, que había comenzado con una hora y media de retraso por amenaza de tormentas, había sido dominado por las estadounidenses, pero no lograron transformar su superioridad técnica en goles.



Fue Nigeria la que se adelantó en el marcador gracias a un dudoso penalti que convirtió su lanzadora estrella, Edafe, a la media hora de encuentro, pero Estados Unidos logró el empate al borde del descanso.



Pese a que la selección norteamericana dispuso de las mejores ocasiones durante la segunda mitad, no logró evitar los lanzamientos desde los 11 metros y la posterior victoria de Nigeria.



En la segunda eliminatoria del día, Alemania se confirmó como una de las favoritas a alzarse con el trofeo y se impuso a Brasil por 2-0 en un igualado partido que no se decidió hasta el tiempo añadido.



Una peligrosa falta lateral en el minuto 23 desembocó en el primer gol de las alemanas, cuando la delantera Marie Steiner se adelantó a su marca y cruzó el esférico entre las piernas de la guardameta brasileña.

La Canarinha logró empatar minutos después en otra jugada a balón parado, pero el VAR advirtió a la colegiada de una posible falta en el remate de cabeza de la jugadora brasileña, que impactó con un brazo en la cabeza de una defensora, por lo que, tras la revisión de video, el tanto fue anulado.



Brasil continuó buscando el empate durante los segundos 45 minutos, pero sin disparos demasiado precisos más allá de un balón al travesaño de la central Kedima al poco de regresar de los vestuarios.



Ya con las piernas fatigadas, Alemania aprovechó para marcar el segundo gol en el tiempo añadido y seguir con su pleno de victorias en el campeonato.



Nigeria espera a su rival, que saldrá de la eliminatoria que disputarán este sábado Colombia y Tanzania, mientras que Alemania se enfrentará al vencedor del Japón-España.