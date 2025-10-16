Mundial Sub-17 Femenino: las cinco candidatas para ganar el título

Este Mundial Sub-17 Femenino tiene muchas novedades que dan de qué hablar antes de su comienzo este viernes 17 de octubre. Por un lado, será la primera ocasión en la que jueguen 24 selecciones, lo que representa un cambio grande en cuanto a los cupos que hay. Ese cambio hace que se juegue los octavos de final.

Además, el torneo se jugará de manera anual en Marruecos, país que alberga por primera ocasión el Mundial de la categoría, y, aparte, es la primera vez en la que la Copa del Mundo se toma África a nivel del fútbol femenino.

Las aspiraciones de Colombia se complican, especialmente por un grupo complicado con la presencia de España y de Corea del Sur en su zona, partiendo en que, tanto españolas como surcoreanas son favoritas para poder ganar el título, especialmente las europeas por su bagaje en anteriores ediciones mundialistas. De hecho, vienen de ser subcampeonas.

Colombia cuenta con una de las goleadoras del Sudamericano, pero no tiene el rótulo de favoritas, a diferencia de varias selecciones que esperan dar el golpe en el certamen mundialista a inicios de noviembre cuando se dispute la final el 3 de dicho mes.

LAS CINCO CANDIDATAS PARA QUEDARSE CON EL TÍTULO

Entre las participantes hay grandes nombres que pueden dar de qué hablar desde antes de iniciar la competencia. Seguramente los ojos estarán puestos en lo que pueda hacer España que es la actual subcampeona, y, en Corea del Norte, dado que el año pasado, tanto la Sub-17 como la Sub-20 quedaron campeonas en sus respectivas categorías.

Por el Grupo A, Brasil tendrá que lidiar contra Marruecos, Italia y Costa Rica. Las brasileñas parten con una cuota de favoritismo, especialmente por el bagaje que tienen las selecciones brasileñas en el balompié femenino siempre siendo protagonistas en el torneo y con grandes jugadoras para el cambio generacional.

Durante el Sudamericano, Brasil contó con Evelin, una de las goleadoras de la competencia y la ‘Canarinha’ fue segunda de la fase final para clasificarse. Evelin anotó seis goles y quedó detrás de Claudia Martínez y de María Baldovino de Paraguay y Colombia respectivamente.

Por el Grupo B no se puede dejar afuera a Corea del Norte que siempre es protagonista en este tipo de mundiales juveniles y que ha venido dando de qué hablar con importantes títulos que la han destacado como una potencia en el balompié femenino.

Siguiendo por otras zonas del Mundial Sub-17 aparece Estados Unidos que tendrá que lidiar con Ecuador, China y Noruega. La selección de la CONCACAF siempre da argumentos en competencias mundiales para mantenerse como una de las favoritas. El bagaje que tienen en la formación da prueba de eso, pero todavía les queda la deuda de no levantar el trofeo todavía. Fueron subcampeonas en la primera edición en el 2008.

El Grupo E tiene a España como la gran candidata para quedarse con su zona en donde enfrentará a Colombia, Corea del Sur y Costa de Marfil. Las españolas han ganado en dos ocasiones este Mundial Sub-17 y espera volver a dar el golpe. Además, son las actuales subcampeonas y eso habla bien del país a nivel deportivo.

En ese grupo se podría destacar también a Corea del Sur, quien fuera campeona en la segunda edición del Mundial Sub-17 en 2010 superando a Japón, nada más ni nada menos. Por su parte, en el último grupo participante, las japonesas también parten como candidatas por su nivel en anteriores ediciones y por lo destacada que son sus selecciones en todas las categorías.