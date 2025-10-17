Mundial Sub 17 le daría la mano a Colombia: nuevo formato las clasificaría

El final del 2025 llega cargado con grandes competencias para las selecciones de Colombia. En medio del Mundial Sub-20 masculino, se juega el Mundial Sub-17 femenino y, en noviembre arrancará la Copa del Mundo Sub-17 masculina. Carlos Paniagua ya dio los primeros pasos entregando la lista oficial con jugadoras como Ella Grace Martínez y María Baldovino, segunda goleadora del Sudamericano.

La FIFA oficializó que los Mundiales Sub-17 se estarían jugando hasta 2030 de manera anual en Marruecos como la sede elegida. Varias jugadoras que disputaron la Copa del Mundo en 2024 verán actividad en esta oportunidad repitiendo una experiencia mundialista.

Colombia tiene la deuda pendiente de volver a hacer una Copa del Mundo similar a la del 2022 cuando fueron subcampeonas peleando en la final con España. Dos años más tarde, la selección no pudo pasar la fase de grupos y la intención es poder llegar lejos. Justamente, el punto de partida será ante las españolas, un reto complejo.

EL NUEVO FORMATO QUE AYUDARÍA A COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-17

A Colombia le tocará definir su suerte en un grupo difícil que puede poner en jaque la clasificación para la siguiente fase. Deberán medirse contra España y Corea del Sur, dos rivales que ya conoce el entrenador Carlos Paniagua a la perfección por la cantidad de ocasiones que se han visto las caras y una selección desconocida para la ‘Tricolor’ como Costa de Marfil.

El 2024 fue complejo también con España, Estados Unidos y Corea del Sur. Con un punto, quedaron terceras. Afortunadamente, quedar en esa plaza en esta edición podría darle la clasificación a la Selección Colombia. Obviamente, la intención es coronar la zona clasificando como líderes o segundas para no tener que ver otros grupos.

Y es que, por primera vez en la historia del Mundial Sub-17, los cupos se ampliaron de 16 a 24 participantes. Habrá octavos de final después de la fase de grupos y, clasificarán cuatro mejores terceras selecciones en cada zona. Por esta razón, no estaría mal una tercera posición durante la primera instancia.

Para eso, Colombia deberá mejorar el antecedente del 2024, pues, con solo un punto no le alcanzaría para clasificar. Por lo menos, tendrá que asegurar un triunfo, con la necesidad de que sea por muchos goles para superar a sus rivales de los otros grupos en caso de quedar en la tercera plaza.

EL CALENDARIO DE COLOMBIA EN EL MUNDIAL SUB-17 FEMENINO

el calendario de Colombia iniciará ante España y terminará ante Corea del Sur después de jugar con Costa de Marfil en la segunda salida. Las colombianas deben dar un golpe en el primer encuentro y en el segundo para llegar con un colchón de puntaje para clasificar a la siguiente fase. De esa forma, este es el calendario de las cafeteras:

Domingo 19 de octubre

España vs Colombia | 2:00 P.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy

Miércoles 22 de octubre

Costa de Marfil vs Colombia | 2:00 P.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy Pitch 2

Sábado 25 de octubre

Colombia vs Corea del Sur | 8:00 A.M.

Estadio Mohammed VI Football Academy Pitch 2