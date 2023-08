"No se puede regalar un tiempo”: Abadía no perdonó los fallos de Colombia ante Marruecos

La Selección Colombia Femenina logró su tiquete a octavos de final del mundial, pesé a la derrota ante Marruecos. El equipo nacional no tuvo su mejor partido y mostró varias falencias ante el rival más sencillo del Grupo H.

Después de haber caído 1-0 ante las africanas, las jugadoras y el cuerpo técnico hicieron un proceso de autocrítica por el rendimiento. El jefe del banquillo de la tricolor apuntó que el rendimiento no fue el esperado y señaló que hay mucho por corregir.

Nelson Abadía fue contundente sobre lo hecho por sus dirigidas sobre el terreno de juego. El entrenador manifestó que el equipo no estuvo acertado para definir en las opciones de cara al arco rival. Para el DT fue evidente que se regaló un tiempo de juego, al revisar la comparación entre el rendimiento de ambas mitades.

“No tuvimos la tranquilidad para definir el partido, no fueron muchas, pero no pudimos concretar. El fútbol premia con la clasificación tras la derrota y de eso aprendemos. Pero un equipo con aspiraciones no puede regalar un tiempo”.

Para el técnico, la predisposición del equipo en la primera parte fue evidente. Abadí señaló que sus jugadoras salieron pensando en no caer en la tarjeta amarilla y se vieron un poco condicionadas. Sin embargo, en el complementario se vio una cara diferente.

“No estoy de acuerdo con la apreciación y en el segundo tiempo salieron con el mismo ímpetu. Es normal lo de las amarillas y en la segunda parte ninguna se condicionó”.

Por ahora, Colombia ya trabaja para lo que será el partido de octavos de final. El conjunto cafetero se medirá ante el combinado de Jamaica, el encuentro se disputará el próximo martes 8 de agosto desde las 03:00 a.m.