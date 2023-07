"Nunca me dieron una oportunidad": Isa Echeverri no se guardó nada sobre lista para mundial femenino

La Selección Colombia confirmó su lista de 23 convocadas para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. El combinado dirigido por Nelson Abadía tendrá como máximas figuras a Linda Caicedo, Catalina Usme y Daniela Montoya.

Lea también: Tres sorpresas en la convocatoria de Abadía para el Mundial Femenino 2023

Tras confirmar a las elegidas, nuevamente hubo varios nombres que se hicieron ausentes. Yoreli Rincón, Natalia Gaitán e Isabella Echeverri se quedaron fuera de la lista de elegidas. La polémica sobre el supuesto 'veto' no se hizo esperar.

Echeverri fue una de las primeras es reaccionar a la lista del equipo tricolor para la cita mundialista. La exfutbolista, que se retiró hace unos cuantos meses, reveló que su sensación de frustración al conocer la lista de convocadas fue evidente.

"No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses, pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba", escribió la exfutbolista por medio de su cuenta de Twitter.

Aunque nunca se han revelado los motivos de la ausencia de estas futbolistas desde 2019, la Federación siempre apuntó a que era una decisión técnica. Lo cierto es que Rincón, Gaitán y Echeverri eran una cuota de experiencia que le faltó al equipo en momentos determinados.

Le puede interesar: Las verdades detrás de las ausencias más polémicas en la Selección Colombia para el Mundial Femenino

Por ahora, Colombia trabaja para lo que será su debut mundialista. El equipo nacional se estrenará el 24 de julio contra Corea del Sur en el primer encuentro de la fase de grupos.