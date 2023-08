Octavos de final, Mundial Femenino: partidos, días y horarios confirmados por la FIFA

Ya quedó confirmada la programación para los octavos de final de la Copa del Mundo Femenina 2023, pues este jueves 3 de agosto se cerró la fase de grupos, y por ende, quedaron definidos los cruces.

En tal instancia, las primeras de cada grupo se cruzarán con las segundas, por lo que ya hay un claro favoritismo para la ronda de 16 equipos.

En cuanto a los duelos más llamativos de octavos de final, se encuentran Suiza vs. España, Suecia vs. Estados Unidos y Australia vs. Dinamarca.

Mundial Femenino 2023: programación de octavos de final

Sábado 5 de agosto

1. Suiza vs. España (00:00)

2. Japón vs. Noruega (3:00 a. m.)

1. Países Bajos vs. Sudáfrica (9:00 p. m.)

Domingo 6 de agosto

2. Suecia vs. Estados Unidos (4:00 a. m.)

Lunes 7 de agosto

4. Inglaterra vs. Nigeria (2:30 a. m.)

3. Australia vs. Dinamarca (5:30 a. m.)

Martes 8 de agosto

4. Colombia vs. Jamaica (3:00 a. m.)

3. Francia vs. Marruecos (6:00 a. m.)

*Los horarios corresponden a Colombia, Ecuador y Perú

#El número previo a cada llave, indica cómo quedarán emparejados los ganadores en cuartos de final

Mundial Femenino: ¿en qué fechas se juegan las siguientes rondas?

Es menester recordar que luego de los compromisos mencionados, los cuartos se jugarán entre el 10 y el 12 de agosto; las 'semis' serán el 15; el partido por el tercer puesto está programado inicialmente para el sábado 19; y la final será el domingo 20.