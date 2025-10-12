Oficial: Estas son las convocadas por Colombia para el Mundial sub 17

Contra quien va Colombia en fase de grupos

La selección quedó emparejada en el grupo E de la competición, un grupo muy parejo y con una de las favoritas. Los tres rivales serán España que es una de las más opcionadas para quedarse no solo con el grupo sino con el torneo en general, Corea del Sur y Costa de Marfil.

Un grupo complicado pero que permitirá medirnos desde el principio con selecciones complicadas que nos harán ver de qué estamos realmente hechos y para qué estamos en este Mundial.