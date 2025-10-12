Cargando contenido

Oficial: Estas son las convocadas por Colombia para el Mundial sub 17
FCF
Mundial Femenino de Fútbol
Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 13:19

Oficial: Estas son las convocadas por Colombia para el Mundial sub 17

Ya se conocen las jugadoras que defenderán el nombre de la selección en el Mundial.

Se acerca una nueva oportunidad para el futbol femenino del país, estamos cada vez más cerca de una nueva copa del mundo en donde nuestra guerreras lucharán por deja el nombre de Colombia en lo más alto. El Mundial sub 17 femenino está a la vuelta de la esquina y Carlos Paniagua, director técnico de la categoría ya dio a conocer las que serán las jugadoras que viajarán a Marruecos. 

Marruecos, una nueva ilusión

Con la mira puesta en volver a ser protagonistas en un torneo femenino el entrenador de la selección Colombia femenina sub 17 dio a conocer las convocadas para el Mundial que se disputará en Marruecos. Con mucha presencia de Millonarios y de la liga local en general estas son las elegidas para pelear un lugar en la historia.

Contra quien va Colombia en fase de grupos

La selección quedó emparejada en el grupo E de la competición, un grupo muy parejo y con una de las favoritas. Los tres rivales serán España que es una de las más opcionadas para quedarse no solo con el grupo sino con el torneo en general, Corea del Sur y Costa de Marfil. 

Un grupo complicado pero que permitirá medirnos desde el principio con selecciones complicadas que nos harán ver de qué estamos realmente hechos y para qué estamos en este Mundial.

