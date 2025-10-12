Actualizado:
Dom, 12/10/2025 - 13:19
Oficial: Estas son las convocadas por Colombia para el Mundial sub 17
Ya se conocen las jugadoras que defenderán el nombre de la selección en el Mundial.
Se acerca una nueva oportunidad para el futbol femenino del país, estamos cada vez más cerca de una nueva copa del mundo en donde nuestra guerreras lucharán por deja el nombre de Colombia en lo más alto. El Mundial sub 17 femenino está a la vuelta de la esquina y Carlos Paniagua, director técnico de la categoría ya dio a conocer las que serán las jugadoras que viajarán a Marruecos.
Marruecos, una nueva ilusión
Con la mira puesta en volver a ser protagonistas en un torneo femenino el entrenador de la selección Colombia femenina sub 17 dio a conocer las convocadas para el Mundial que se disputará en Marruecos. Con mucha presencia de Millonarios y de la liga local en general estas son las elegidas para pelear un lugar en la historia.
🎥¡𝗗𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗯𝘂́𝘀𝗾𝘂𝗲𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗿𝘂𝗲𝗰𝗼𝘀! 🇲🇦🏜️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 12, 2025
Ellas son las 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗮𝘀 por 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗮𝗴𝘂𝗮 para disputar la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯… pic.twitter.com/7epWqPb1aW
Contra quien va Colombia en fase de grupos
La selección quedó emparejada en el grupo E de la competición, un grupo muy parejo y con una de las favoritas. Los tres rivales serán España que es una de las más opcionadas para quedarse no solo con el grupo sino con el torneo en general, Corea del Sur y Costa de Marfil.
Un grupo complicado pero que permitirá medirnos desde el principio con selecciones complicadas que nos harán ver de qué estamos realmente hechos y para qué estamos en este Mundial.
Fuente
Antena 2