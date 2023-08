No paran los problemas para Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, luego del beso que le dio a Jenni Hermoso, jugadora de la Selección Femenina de España, durante la premiación y los festejos por el título del Mundial Femenino celebrado en Australia y Nueva Zelanda.

Este acto generó muestras de repudio hacia el dirigente pese a que este publicó más adelante un video en el que disculpaba por lo sucedido. Incluso Pedro Sánchez, presidente de España, calificó el hecho como algo "inaceptable". Además, aseguró que Rubiales debería demostrar otro tipo de actos para enmendar su error.

Rubiales ya había sido denunciado

Mientras sigue la polémica, se conoció otro caso en el que el mandatario deportivo fue denunciado por acoso mientras trabajaba en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE).

Esta fue hecha por Tamara Ramos, directora general del sindicato Futbolistas ON. La mujer asegura que sufrió diferentes vejámenes por parte de Luis Rubiales cuando ambos laboraban en la AFE, por lo que hace diez años tomó la decisión de denunciarlo por presunto acoso y humillación.

"No me sorprende en absoluto, porque lo conozco desde hace muchos años y lo he sufrido. Lo que me extraña es que ahora lo haga en público", mencionó Ramos en entrevista con la cadena española Telecinco.

Acto seguido, la mujer relató cómo era el trato que recibía por parte de Rubiales, quien además era su jefe: "He sufrido humillaciones, golpes y palabras que ahora no puedo repetir. Delante de todos, con la sorna que tiene para reírse, me decía 'venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras'. Son palabras que nadie se merece", agregó.

Por último, reveló que Rubiales le hacía muchas insinuaciones íntimas durante la jornada laboral: "Me dijo: '¿De qué color traes hoy la ropa interior?' Te sientes tan...siendo mujer en el mundo del fútbol. Es difícil enfrentarte. Cuando lo demandé tenía dos bebés. Lo pasé mal y me costó mucho trabajo hacerlo", aseguró.

Lo único cierto es que el beso con Hermoso, que a simple vista parece algo inocente, podría costarle el cargo a Luis Rubiales como presidente de la RFEF. Es por ello que busca diferentes soluciones para tratar de enmendar lo sucedido y así conservar su puesto.

