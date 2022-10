Colombia no le ganó a España en la final del Mundial Femenino Sub 17, pero con el solo hecho estar en el último compromiso disputando el título, las dirigidas por Carlos Paniagua se consiguieron una gran página en la historia del fútbol de este país, pues nunca antes la 'Tricolor' habría llegado hasta estas instancias de un torneo organizado por la FIFA.

Después del compromiso, el técnico cafetero salió a dar sus sensaciones con respecto a lo ocurrido: "Desafortunadamente se pierde el partido en el final del mismo, muy parecido al juego pasado contra ellas, en donde nos desconcentramos en la parte de atrás, no estuvimos atentas y nos cobraron".

“Cuando el partido estaba 0-0 nos arrimamos y tuvimos por ahí dos aproximaciones que no se concretaron, pero bueno, esto parte la historia del fútbol colombiano en dos" agregó haciendo referencia a lo importante que sería no solo para el fútbol femenino, sino para el del país, haber tocado el podio de una cita orbital.

Por otro lado, reconoció que el cuepo técnico y las futbolistas "lo dimos todo. Me siento orgullos del trabajo y la entrega de las jugadoras. Queremos agradecer a todo la gente en Colombia por el apoyo que tuvo con este grupo de mujeres".

"Hoy me siento orgulloso de ser colombiano, estamos al frente de potencias europeas, me siento orgulloso. El trabajo este año fue muy bueno. A estas jugadoras no hay nada que reprocharles, lo dimos todo" concluyó para los micrófonos mundiales.

La selcción será recibida este 2 de noviembre en Colombia, el lugar es el Movistar Arena de Bogotá, allí se hará un homenaje a las jugadoras que estuvieron disputando este torneo en la India.