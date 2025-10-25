Paniagua no falla una: repite la estrategia que lo llevó a la final del 2022

Nueva salida de la Selección Colombia Sub –17 Femenina en el Mundial de la categoría con la necesidad de sellar la clasificación para la novedosa instancia de los octavos de final. Por primera vez se está jugando esta instancia y ahora, deberán esperar por su rival que saldrá de Japón o Paraguay que se verán las caras horas más tarde cerrando la fase de grupos.

Una derrota ante España marcó el comienzo de Colombia en el ciclo mundialista perdiendo por una diferencia holgada de 4-0. Sin embargo, eso no fue impedimento para que el seleccionado dirigido por Carlos Paniagua diera el golpe frente a Costa de Marfil y Corea del Sur. Con los resultados en la segunda y tercera fecha del Mundial, se instalaron en octavos de final segundos en su zona con 7 puntos.

Con el paso a los octavos de final, se afianza más el deseo de la Selección Colombia por clasificar a las instancias finales y por qué no, repetir lo hecho en 2022 cuando fueron subcampeonas justamente, terminando contra España, rival que enfrentaron en el debut.

LA ESTRATEGIA DE CARLOS PANIAGUA

Parece que iniciar perdiendo en el Mundial Sub-17 es el comienzo de la estrategia para que la Selección Colombia llegue a las instancias finales y del título. Aunque solo fue en 2022 cuando sucedió lo de luchar por el título, tres años después podría suceder algo similar.

Y es que, el primer partido del 2022 fue contra España con una derrota por la mínima diferencia. En este caso, el golpe fue mayor con una caída de 4-0. En ninguno de los dos casos, arrancar perdiendo puso en problemas a Carlos Paniagua y a sus dirigidas que, superaron a China y a México hace tres años para ser líderes del grupo.

En este caso, superaron a Costa de Marfil y a Corea del Sur para acomodarse segundas, detrás de España, pero, lograron sellar la clasificación para los octavos de final en donde esperan algún rival que saldrá de Japón o Paraguay, dependiendo de quién se quede con el liderato de ese grupo.

2022 fue un año estelar en el que en los octavos de final se enfrentaron a Tanzania superándolas con creces, en semifinal vencieron a Nigeria en penales y llegaron a la final nuevamente con España.

LA DIFERENCIA QUE PODRÍA COMPLICAR A COLOMBIA TRES AÑOS DESPUÉS

Hace tres años en el Mundial de la India, eran menos cupos de participantes en la Copa del Mundo, siendo esto algo que eliminaba una fase de octavos de final y clasificando directamente para los cuartos de final en donde el paso a una final podía ser más corta.

Por su parte, en esta edición se estrenó el sistema de campeonato de 24 selecciones con una fase de octavos de final justo después de los grupos. En ese sentido, llegar a la definición del título es más difícil por la necesidad de jugar más partidos en tan poco tiempo.

Esa es la principal diferencia con respecto al torneo de 2022 cuando sellaron el paso a una histórica final contra España. Costará más, pero ese antecedente de hace tres años permite ilusionarse por un arranque del Mundial muy similar al de la India.