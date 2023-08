Primera seleccion europea que se queda sin técnico tras la eliminación del mundial femenino

La seleccionadora de Italia, Milena Bertolini, decidió dimitir tras la eliminación de su equipo en la fase de grupos del Mundial femenino, anunció en redes sociales durante la noche del domingo al lunes.

Bertolini, en su puesto desde 2017 y cuyo contrato terminaba a finales de agosto, fue criticada por sus propias jugadoras luego de la derrota 3-2 contra Sudáfrica, en el último partido de la fase de grupos.

"La búsqueda de un chivo expiatorio es muy fácil y evidente (...) el riesgo es jugar contra nosotras mismas y no de manera conjunta y contra nuestras adversarias. Por ello, no siento ningún resentimiento y no tengo ninguna razón para sentirme culpable o buscar culpables", se defendió en Instagram Bertolini, quien también fue internacional en 150 ocasiones.

El día después de caer eliminadas del torneo tras una victoria (1-0 contra Argentina) y dos derrotas (5-0 contra Suecia y 3-2 contra Sudáfrica), las jugadores italianas publicaron en sus redes una carta abierta en la que se criticaba a la seleccionadora, sin llegar a nombrarla.

"Nunca tuvimos miedo, pero sentíamos poca confianza", escribieron a la vez que señalaban "las dificultades durante la pasada Eurocopa y ahora en el Mundial".

Italia, 16ª clasificada en el ranking FIFA, alcanzó los cuartos de final en el Mundial-2019. En la Eurocopa-2022 también quedó eliminada en fase de grupos.