Primeras cuatro clasificadas a cuartos de final en Mundial Femenino: así serían los cruces

Este miércoles 11 de septiembre se disputaron los primeros partidos de los octavos de final con sede en Bogotá y Cali, justamente en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y el Pascual Guerrero. Las cuatro selecciones favoritas lograron clasificarse para los cuartos de final, y Colombia, sufriendo, pese al dominio, lograron meterse en la siguiente fase.

A primera hora, Brasil enfrentó a Camerún en Bogotá, mientras que, en Cali, fue el turno para España contra Canadá. En la capital colombiana, se disputó un vibrante encuentro en el que las africanas fueron superiores en el primer tiempo con la actuación de la estrella juvenil, Naomi Eto.

Sin embargo, Camerún no acabó de la mejor manera la primera parte y Priscila igualó desde el punto penal revisado por la video asistencia. El segundo tiempo fue solo para Brasil, que se adueñó de la pelota y puso en problemas a Camerún, aunque se fueron al tiempo extra. Las sudamericanas sacaron y Dudinha aprovechó un error defensivo para romper la igualdad.

En el último minuto del segundo tiempo extra, Dudinha marcó el tercer tanto y su segundo personal para quedarse con la clasificación. España en Cali superó a Canadá en un encuentro en donde las norteamericanas se fueron arriba con Florianne Jourde puso el primero. Jone Amezaga igualó en cuestión de minutos y sobre el final, Silvia Lloris selló el paso de la actual campeona.

A segundo turno, Colombia tuvo un partido muy parejo con Corea del Sur y se quedó con la victoria, gracias a la referente, Linda Lizeth Caicedo para quedarse con el resultado. Por su parte, México y Estados Unidos, en el clásico de CONCACAF dejaron una igualdad a dos tantos durante los primeros 90 minutos. Los cuatro tantos se marcaron en la primera parte.

De trámite fue el segundo tiempo y en un contragolpe en el tiempo extra, Estados Unidos puso el lapidario tercer gol para llevarse el marcador a su favor y dejar atrás a México.

LOS CRUCES DE LOS CUARTOS DE FINAL

Con Brasil, España, Colombia y Estados Unidos clasificadas, se esperan los cuartos de final con los cuatro partidos restantes. Este 12 de septiembre, se jugará Alemania vs Argentina, Corea del Norte vs Austria, Francia vs Países Bajos y Japón vs Nigeria. De ahí saldrán todos los cruces y así quedará el cuadro:

Estados Unidos vs Alemania/Argentina

Brasil vs Corea del Norte/Austria

Japón/Nigeria vs España

Colombia vs Francia/Países Bajos