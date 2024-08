Selección Colombia: las 12 subcampeonas Sub-17 que estarán en el Mundial Sub-20

Poco a poco, se empieza a palpitar en Colombia lo que será el histórico Mundial Femenino Sub-20, que, por primera vez, incluirá a 24 selecciones, a diferencia de las primeras ediciones y últimas con 16. Así las cosas, se espera que el formato cambie con los octavos de final justamente después de la fase de grupos.

La Selección Colombia Femenina Sub-20 quiere respetar la casa bajo las órdenes de Carlos Paniagua como el orientador del combinado nacional. El antioqueño vivirá una nueva Copa del Mundo, después de las que tuvo en 2022 haciendo historia en ambas justas juveniles.

Por un lado, la Sub-17 sorprendió a propios y a extraños para poder meterse en la final disputada contra España. Un gol en los últimos minutos de las españolas dañó el sueño ‘Tricolor’. En el Sub-20, hicieron historia superando la primera fase y perdiendo en cuartos de final frente a Brasil. Allí, cayeron por la mínima diferencia.

En esta convocatoria, Carlos Paniagua combinó a jugadoras que se están forjando y abriendo el paso como Karla Torres, Maithe López, Greicy Landázuri, Ledys Calvo, Ana Mile González, entre otras que se suman a las experimentadas que ya saben lo que es disputar una competencia mundialista de este calibre.

CARLOS PANIAGUA TENDRÁ EXPERIENCIA DE LA SUB—17 SUBCAMPEONA

En entrevista con el programa de Antena 2, Planeta Fútbol, Carlos Paniagua reveló que estaba buscando que toda la base girara en torno a la Sub-17 de hace dos años. Afirmó que buscaba tener a 15 futbolistas que actuaron en dicha competencia, pero se quedó con 12 jugadoras que fueron subcampeonas en 2022 en la India.

De esas 15 jugadoras que pretendía tener en la Copa del Mundo Sub-20, dos de esas fijas convocadas no pudieron estar. Stefanía Perlaza que había hecho todos los procesos con el combinado nacional y estuvo en los microciclos de la categoría no podrá estar por una lesión de ligamentos. Además de Perlaza, tampoco pudo estar Ana María Guzmán que se esperaba su regreso, pero los tiempos no dieron.

Así las cosas, estas son las doce jugadoras de la Sub-17 en 2022 que tendrá Carlos Paniagua. Luisa Fernanda Agudelo Morelo, Mary José Álvarez Espitaleta, Cristina Motta Chavarro, Laura Daniela Garavito, Natalia Hernández Sules, Yesica Paola Muñoz Rojas, Gabriela Rodríguez Salazar, Linda Lizeth Caicedo Alegría, Jimena Ospina Domínguez, María Fernanda Viáfara Bravo, Juana Sofía Ortegón Giraldo, Karla Daniela Viancha.