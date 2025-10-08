Selección Colombia va por la historia: la deuda pendiente en Mundial Sub 17

Queda solo una semana para que el Mundial Femenino Sub-17 tenga su lugar en Marruecos con la presencia de la Selección Colombia dirigida por Carlos Paniagua y con la necesidad de dejar en alto el nombre del país y asegurar la nueva generación del futuro para el combinado nacional de mayores.

Vea también: América necesita un milagro: las cuentas para clasificar a cuadrangulares

Con la segunda goleadora del Sudamericano de la categoría Sub-17, María Baldovino, la Selección Colombia tendrá adelante un grupo complejo en Marruecos. Las colombianas enfrentarán a España, Costa de Marfil y Corea del Sur. Además, tendrán que dar el golpe a dos selecciones habituales en estas fases iniciales, pero que no ha vencido como las españolas y surcoreanas.

El camino de Colombia no es para nada sencillo. La fase de grupos no avisa nada bueno para las pretensiones cafeteras, y, como si fuera poco, las dirigidas por Carlos Paniagua viajarán en busca de hacer historia con una deuda pendiente que tienen en esta cita orbital y que no han podido cumplir.

LA DEUDA PENDIENTE DE LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17 EN EL MUNDIAL

Sin duda alguna, la generación dorada de la Selección Colombia tiene mucho que ver con el combinado Sub-17 que dejó grandes sensaciones en el Mundial de la India en 2022. Las cafeteras lucharon ante una liga poco estable, ante la poca regularidad que tiene el torneo local y con jugadoras del nivel de Linda Caicedo para instalarse en una final y quedar al borde del título orbital.

Le puede interesar: Leonardo Castro vuelve al gol con Millonarios y ¿Hay renovación?

España fue su rival en aquella edición mundialista y por un gol en contra sobre los últimos minutos, Colombia se despidió de la India con uno de sus logros más grandes a nivel global como la subcampeona de la Copa del Mundo Sub-17.

Como aquella ocasión, Colombia se volverá a ver con España como una de sus primeras rivales en la fase de grupos. Las ibéricas han estado en las últimas fases de grupos junto con las colombianas. Pero, hace tres años, se volvieron a ver en la final.

La deuda pendiente de la Selección Colombia Sub-17 pasa por recomponer lo mostrado en el 2024 cuando no pudieron sellar la clasificación para las fases finales. Además, la necesidad es poder dar un golpe a la historia y alzar la copa mundial. Para lograr eso, deberán repetir un camino similar al de aquella ocasión en la India.

Lea también: Millonarios resucita: cuentas para clasificar tras la victoria contra América

Colombia quedó con la deuda y con necesidad de revancha en el Mundial Sub-17. Además de tener que vencer a España y a Corea del Sur por primera vez en la categoría, la ‘Tricolor’ deberá quedarse con el trofeo para dar un golpe histórico que quedaría marcado en la historia del combinado nacional como ganadoras globalmente.