Técnico de Corea no perdonó la derrota y apuntó al VAR por el penal a Colombia

Colombia estuvo haciendo un gran trabajo en el primer partido del Mundial Femenino 2023 y por eso, logró sumar los primeros tres puntos tras ganarle 2-0 a Corea del Sur.

Con la alegría de haber hecho las cosas tal y como las habían planeado, las jugadoras colombianas están en la segunda casilla de la tabla del grupo H, pero las que no las pasaron bien fueron las coreanas, que tendrán que hacer cuentas importantes si quieren clasificar.

Así las cosas, después del partido, Colin Bell, entrenador de la selección coreana, demostró su descontento por lo que pasó con el penal pitado a favor de las cafeteras, quienes abrieron el marcador al minuto 30 gracias a Catalina Usme.

“El penal fue un poco duro porque el balón salió muy bien pegado, a velocidad, a distancia, no sé dónde Seo-yeon hubiera tenido que poner los brazos. Solo me preguntaba por qué eso no fue revisado. He visto todos los partidos hasta ahora en este torneo, has tenido cinco minutos con la revisión a veces (cuando) nadie sabe lo que está pasando. Esta vez es un claro penalti. Entonces, luego bajas (un gol), y luego es muy difícil contra un equipo de Colombia muy fuerte”, fue lo que dijo el estratega.

Por otro lado, recalcó los errores que tuvieron: "Obviamente, Linda es un gran talento, pero le dimos demasiado espacio. No puedes simplemente seguir a un jugador. Necesitamos ser más fuertes en la situación de uno contra uno. No voy a decir que puedes detenerlos cada vez".

Así las cosas, parece que solo queda esperar lo que pasará en la segunda fecha del grupo H, la cual definirá a los clasificados a octavos de final.