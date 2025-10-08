Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 06:39
Un Mundial más para Colombia: Así será el femenino sub 17
Se acerca un nuevo reto para la selección Colombia, en esta ocasión será el Mundial femenino sub 17.
El Mundial femenino sub 17 está a la vuelta de la esquina y la selección Colombia espera ser protagonista como en el 2022 cuando fuimos subcampeonas perdiendo la final frente a España. Este torneo se disputará del 17 de octubre al 8 de noviembre y acá está toda la información para que no te pierdas ni un solo detalle.
Colombia estará en el grupo E y su debut será el 19 de octubre.
Un debut complicado en un grupo muy difícil
La selección Colombia femenina dirigida por Carlos Paniagua hará su debut el 19 de octubre en el partido que las enfrentará a España que viene de ser campeón y subcampeón en los últimos dos torneos sub 17 femeninos. Colombia compartirá grupo con España, Corea del Sur y Costa de Marfil, tres selecciones que siempre han sido fuertes en sus categorías juveniles y que llegan al Mundial con mucha ilusión de hacer las cosas bien. El primer partido será frente a España, el segundo frente a Costa de Marfil y cerraremos frente a Corea del Sur.
En Colombia hay tres jugadoras que se destacaron a lo largo del sudamericano y apuntan a ser las tenidas en cuenta en el Mundial, Maura Henao, María Baldovino y la arquera Isabella Tejada. El Mundial se disputará en Marruecos y tendrá el mismo formato que todos los mundiales juveniles, 6 grupos en donde pasan todas las primeras y segundas más las 4 mejores terceras.
Agéndese para ver a Colombia
La selección Colombia hará su debut el 19 de octubre de 2025 cuando enfrente a España a partir de las 2:00p.m. el segundo partido nos enfrentará a Costa de Marfil el miércoles 22 de octubre a la misma hora y cerraremos la fase de grupos enfrentando a Corea del Sur el 25 de octubre a partir de las 8:00p.m.
Esperemos la selección siga los pasos de las distintas categorías femeninas que nos han acostumbrado a dejar en alto el nombre del país en los distintos torneos internacionales.
Fuente
Antena 2