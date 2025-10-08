Un Mundial más para Colombia: Así será el femenino sub 17

Un debut complicado en un grupo muy difícil

La selección Colombia femenina dirigida por Carlos Paniagua hará su debut el 19 de octubre en el partido que las enfrentará a España que viene de ser campeón y subcampeón en los últimos dos torneos sub 17 femeninos. Colombia compartirá grupo con España, Corea del Sur y Costa de Marfil, tres selecciones que siempre han sido fuertes en sus categorías juveniles y que llegan al Mundial con mucha ilusión de hacer las cosas bien. El primer partido será frente a España, el segundo frente a Costa de Marfil y cerraremos frente a Corea del Sur.

En Colombia hay tres jugadoras que se destacaron a lo largo del sudamericano y apuntan a ser las tenidas en cuenta en el Mundial, Maura Henao, María Baldovino y la arquera Isabella Tejada. El Mundial se disputará en Marruecos y tendrá el mismo formato que todos los mundiales juveniles, 6 grupos en donde pasan todas las primeras y segundas más las 4 mejores terceras.