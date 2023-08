[Video] El ‘blopper’ del mundial femenino se vio en octavos de final; garrafal error

España logró una gran ventaja en la primera parte del encuentro de octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda ante Suiza (1-4), en un período en el que las helvéticas no llegaron prácticamente a la portería de La Roja, y donde Aitana Bonmatí (m.5 y 36), Alba Redondo (m.17) y Laia Codina (m.45) se encargaron de arreglar el gol en propia puerta de esta última en el minuto 11.

Y es que la única anotación de las suizas se dio, precisamente, tras un garrafal de Codina, quien lanzó un pase atrás a la portera Cata Coll. Sin embargo, fue con tal fuerza el balón que fue imposible de contener para la portera. Así y todo, España se supo reponer de lo que en ese momento supuso el 1-1 y comenzó a labrar la goleada en definitiva para clasificar a cuartos. Al final el compromiso terminó 5-1 a favor de la ibéricas. El último tanto fue de Jenni Hermoso.

“Al final, cuando he visto que ha entrado, he dicho bueno ya está, comienza otro partido desde cero. Como en la vida, cuando te dan palos te levantas y una solución era meter otro y he dicho hay que meter, hay que meter. Cuando he visto que tenía la opción digo esta tiene que ser mía y así ha sido”, afirmó Laia Codina luego del error cometido en el arranque del encuentro.

“Tenía que ser mía esa por el equipo, porque al final, bueno, me había metido ese gol y ya está. Ha entrado y eso compensa un poco”, aseguró la defensa del barcelona.

Codina, tras conseguir una histórica clasificación a cuartos de final, donde se medirán al ganador del Países Bajos-Sudáfrica, reveló que afrontan con “muchas ganas” la siguiente eliminatoria.

“Empieza una nueva historia, vamos a escribir páginas de oro y empieza por los cuartos de final. Creo que tenemos muchas ganas y este equipo puede hacer cosas grandes”, apostilló.