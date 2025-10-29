[VIDEO] Japón sentencia a Colombia con golazos en el Mundial Sub 17

La Selección Colombia selló su clasificación para disputar los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 Femenina tras superar la primera instancia de grupos ante España, Costa de Marfil y Corea del Sur.

Vea también: Millonarios pescaría en río revuelto: Jugador del Pereira fue ofrecido

Su camino para llegar hasta acá inició con España en un duelo que cayeron de manera holgada con una derrota fuerte de 4-0 que puso en problemas la clasificación. Sin embargo, golearon a Costa de Marfil y a Corea del Sur también las vencieron para llegar a esta zona.

Era la primera vez que Colombia estaba en esta instancia, dado que, cambiaron el formato con más participaciones de selecciones y tenía que verse las caras nada más ni nada menos que contra su similar de Japón.

NO TARDARON LAS JAPONESAS EN ABRIR EL MARCADOR

Colombia tenía un duro rival adelante. Pues, enfrentarse a Japón, una de las grandes potencias del fútbol femenino y del balompié prejuvenil no es para nada sencillo. Desde los primeros minutos, el balón perteneció a los pies de las jugadoras asiáticas que, con su velocidad y su técnica lograron romper los ceros.

Apenas pasaron nueve minutos cuando, en una jugada enredada de mucho dominio de balón y poca labor defensiva de Colombia en espacio reducido, Ua Ono sacó un remate imposible para la golera y capitana colombiana, Isabella Tejada que no pudo sacar la pelota del ángulo.

Le puede interesar: ¿Vinicíus y Xabi Alonso con relación rota? El detalle polémico en Real Madrid

Sobre los 21 minutos, Japón puso el segundo del partido rápidamente. Colombia no tuvo reacción y en un centro al área, Konoha Fukushima cerró la acción con un ingreso al área y un remate cruzado al fondo.