[VIDEO] Japón sentencia a Colombia con golazos en el Mundial Sub 17
Las niponas pegaron primero con dos goles ante una Colombia sin respuesta.
La Selección Colombia selló su clasificación para disputar los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 Femenina tras superar la primera instancia de grupos ante España, Costa de Marfil y Corea del Sur.
Su camino para llegar hasta acá inició con España en un duelo que cayeron de manera holgada con una derrota fuerte de 4-0 que puso en problemas la clasificación. Sin embargo, golearon a Costa de Marfil y a Corea del Sur también las vencieron para llegar a esta zona.
Era la primera vez que Colombia estaba en esta instancia, dado que, cambiaron el formato con más participaciones de selecciones y tenía que verse las caras nada más ni nada menos que contra su similar de Japón.
NO TARDARON LAS JAPONESAS EN ABRIR EL MARCADOR
Colombia tenía un duro rival adelante. Pues, enfrentarse a Japón, una de las grandes potencias del fútbol femenino y del balompié prejuvenil no es para nada sencillo. Desde los primeros minutos, el balón perteneció a los pies de las jugadoras asiáticas que, con su velocidad y su técnica lograron romper los ceros.
Apenas pasaron nueve minutos cuando, en una jugada enredada de mucho dominio de balón y poca labor defensiva de Colombia en espacio reducido, Ua Ono sacó un remate imposible para la golera y capitana colombiana, Isabella Tejada que no pudo sacar la pelota del ángulo.
Sobre los 21 minutos, Japón puso el segundo del partido rápidamente. Colombia no tuvo reacción y en un centro al área, Konoha Fukushima cerró la acción con un ingreso al área y un remate cruzado al fondo.
Por los dos goles de Japón, Colombia intentó acercarse al arco rival con llegadas de María Baldovino y de London Crawford que no produjeron mucho peligro en el arco de las niponas.
El dominio de las asiáticas se tradujo en un tercer gol antes de que terminara la primera etapa gracias a una de las goleadoras de la selección japonesa. En este caso, fue Noa Nakamura tras una serie de toques arrancando por el centro, ampliando el juego para la izquierda y terminando nuevamente en la parte central con una pared que Nakamura definió cruzando su remate.
Una goleada que recordó al comienzo de este Mundial ante España y ahora podría terminar de la misma manera con el final del sueño de Carlos Paniagua y de la Selección Colombia que dejó el 2022 como el mejor año en la categoría Sub-17 con el subcampeonato.
Arrancando el segundo tiempo, Noa Fukushima dejó su sello nuevamente con otro golazo tras un desborde, un centro y un remate de la japonesa que marcó su doblete para el cuarto tanto.
