[Video] Polémico beso en la boca del presidente de la federación española a una jugadora

La selección de España se coronó campeona del mundial femenino este domingo, luego que venciera por 1–0 a Inglaterra, actual campeona de Europa. Título más que merecido para unas jugadoras que tuvieron un rendimiento parejo a lo largo del torneo, más allá de la goleada sufrida en el cierre de la fase de grupos ante Japón.

Sin embargo, la polémica no faltó y el protagonista fue, ni más ni menos, que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien cruzó unas líneas rojas en el festejo con la jugadora Jenni Hermoso. El directivo, sin ningún asomo de pena, optó por besar en la boca a la futbolista del Pachuca de México, desatando la controversia.

La escena se presentó durante la entrega de las medallas, en la cual estuvo presente la reina Letizia y la infanta Sofía; esta última se encontraba al lado de Rubiales en el momento de su inoportuna celebración con Hermoso. Los mensajes en redes sociales no se hicieron esperar y cuestionaron la actitud del presidente de la Federación Española.

Vea también:

“Luis Rubiales besa en la boca a Jennifer Hermoso en la entrega de las medallas. No, no se han dado un pico. Él acerca la cabeza de la jugadora para besarla. ¿Quién frena a este tipejo? No me quiero imaginar lo que pueden llegar a sufrir sin cámaras”, dijo un mensaje de Twitter de alguien que se dio cuenta de lo sucedido.

Le puede interesar:

España se coronó campeona del mundial femenino con el gol de Olga Carmona en la final ante Inglaterra. La anotación se dio en el primer tiempo y esto bastó para conquistar la corona orbital y lograr el tríptico, tras haber conquistado los mundiales en las categorías Sub-17 y Sub-20.