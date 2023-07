[Video] Yoreli se despidió de Sampdoria y en Italia reclamaron su ausencia en el Mundial Femenino

Yoreli Rincón es una de las jugadoras de fútbol más importantes en la historia de Colombia. La santandereana de 29 años ha marcado el destino del fútbol femenino en el país desde hace un largo tiempo y su última etapa en Sampdoria confirmó su gran nivel.

Lea también: "Sentí miedo en mis jugadoras": DT de Irlanda reveló razón de abandono en amistoso contra Colombia

Tras pasar por el conjunto italiano, la cafetera busca regresar a competir en Colombia. Por ello, la nacida en Piedecuesta podría por unirse a uno de los equipos que jugará la Copa Libertadores Femenina 2023.

Aunque no hay nada confirmado, todo apunta a que Rincón sería refuerzo de Atlético Nacional Femenino para el evento continental. Sin embargo, antes de su siguiente paso profesional, la '10' aprovechó para despedirse de la afición del conjunto azul.

Por medio de su cuenta de Instagram, la volante compartió un emotivo mensaje a cerca de lo que vivió en su segundo equipo en el fútbol de Italia tras haber formado parte de la plantilla del Inter de Milán.

"Sampdoria: Gracias por la increíble oportunidad que tuve de jugar con estos hermosos colores. Fue emocionante vivir cada partido, cada momento, cada gol y asistencia, y también cada decepción. He crecido mucho como persona y como deportista. Gracias a la directiva por creer en mí, a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a la parte médica con fisios y doctores. Llevo muchos recuerdos conmigo y como dice la canción Carta a Amsterdam: dile que no la he traicionado, que NUNCA la he olvidado". Fue el mensaje de Yoreli.

Lo llamativo fueron las respuestas de los aficionados. Muchos italianos y seguidores cafeteros apuntaron que no se entendía como la jugadora no estaba en la Selección Colombia. Algo que ni el mismo entrenador del combinado nacional ha logrado justificar.

Le puede interesar: Cuándo será el debut de Colombia en el Mundial Femenino?

Por ahora, la futbolista se alista para confirmar su nuevo equipo en los próximos días. Todo apunta a que se vestirá de verdolaga, pero aún no es oficial.