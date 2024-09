Vuelve y juega: otra goleada 9-0 en el Mundial Femenino de Colombia

Corea del Norte se clasificó este jueves a los octavos de final del Mundial Femenino sub-20 con un castigo de 9-0 a Costa Rica, aturdida por un castigo que comenzó con un autogol a los 6 minutos y se extendió por todo el resto del partido de la segunda fecha del Grupo F jugado en Cali.



Dos dobletes de Choe Il Song y Kim Song Gyong, un gol en propia puerta de Saray Benavides y los tantos de Chae Un Yong, Pak Mi Ryong, Jong Kum y Choe Kang Ryon sellaron la goleada de las Chollima y la despedida anticipada de las centroamericanas.



La selección de los Caballos Alados, que dirige Ri Song-Ho, logró el récord de iniciar una edición del torneo con dos victorias consecutivas por sexta vez. Ya lo había hecho en 2006, 2010, 2012, 2014 y 2016. Y en 2024 comenzó su andadura con un 6-2 sobre Argentina.

Un gol en propia puerta Abrió el marcador En el minuto 6, cuando Saray Benavides venció a su guardameta Genesis Peréz.



A partir de ese momento, el resto fue un monólogo de las campeonas asiáticas.

Ficha técnica:



9. Corea del Norte: Gyong Hyon Son; Ryon Han Hong, Song Oh Sol, Mi Kim Kang, Yong Hwang Yu; Kim Song Gyong (Choe Kang Ryon, m.61), Jong Jon Ryong (Ham Ju Hyang, m.45), Ok Kim Song, Chae Un Yong (Min Kyong Jin, m.59); Hyang Sin (Jong Kum, m.41) y Choe Il Son (Pak My Ryong, m.43).



Seleccionador: Ri Song-Ho.



0. Costa Rica: Genesis Peréz, Marián Solano (Maria Paula Arce, m.45), Josselyn Briceño, Saray Benavides, Jimena González; Alexa Herrera, Sheika Scott (Jimena Rodríguez, m.45), Pamela Elizondo (Mónica Matarrita, m.45), Priscilla Rodríguez (Jimena Jimenez, m.53), Monserrat Díaz y Sianyf Agüero.



Seleccionador: Ana Aguilar.

Goles: 1-0, m.6: Saray Benavides, en meta propia. 2-0, m.8: Chae Un Yong. 3-0, m.8: Choe Il Son. 4-0, m.34: Choe Il Son. 5-0, m.41: Pak My Ryong. 6-0, m.49: Kim Song Gyong. 7-0, m.55: Kim Song Gyong. 8-0, Jong Kum, m.69. 9-0, Choe Kang Ryon, m.85.



Árbitra: La chilena Dione Rissios Durán amonestó a las norcoreanas Choe Il Song y Hyang Sin.



Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo F del Mundial Sub-20 femenino jugado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, de Cali, ante 1.446 aficionados.