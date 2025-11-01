Mundial Femenino sub 17: confirmada la primera semifinal

Brasil y Corea del Norte son las primeras selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Femenino Sub-17, que se disputa en Marruecos. Ambas escuadras lograron su boleto este sábado 1 de noviembre tras superar exigentes duelos en los cuartos de final.

La Canarinha se impuso a Canadá en una dramática definición por penaltis, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. En la tanda, las brasileñas fueron más efectivas y ganaron 5-4, asegurando su paso a la siguiente ronda del certamen.

Con este triunfo, Brasil continúa con su sueño mundialista y mantiene su invicto en la competencia. Su solidez defensiva y el orden táctico han sido las claves del equipo sudamericano, que busca llegar por primera vez a la final del torneo.

Por su parte, Corea del Norte ratificó su poderío con una contundente goleada 5-1 sobre Japón, selección que venía de eliminar a Colombia. Las norcoreanas mostraron un juego ofensivo y disciplinado que las consolida como una de las grandes candidatas al título.