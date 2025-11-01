Actualizado:
Sáb, 01/11/2025 - 16:31
Mundial Femenino sub 17: confirmada la primera semifinal
Se espera un partidazo en la disputa por la clasificación a la final.
Brasil y Corea del Norte son las primeras selecciones clasificadas a las semifinales del Mundial Femenino Sub-17, que se disputa en Marruecos. Ambas escuadras lograron su boleto este sábado 1 de noviembre tras superar exigentes duelos en los cuartos de final.
Puede leer: Los siete equipos que ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
La Canarinha se impuso a Canadá en una dramática definición por penaltis, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. En la tanda, las brasileñas fueron más efectivas y ganaron 5-4, asegurando su paso a la siguiente ronda del certamen.
Con este triunfo, Brasil continúa con su sueño mundialista y mantiene su invicto en la competencia. Su solidez defensiva y el orden táctico han sido las claves del equipo sudamericano, que busca llegar por primera vez a la final del torneo.
Por su parte, Corea del Norte ratificó su poderío con una contundente goleada 5-1 sobre Japón, selección que venía de eliminar a Colombia. Las norcoreanas mostraron un juego ofensivo y disciplinado que las consolida como una de las grandes candidatas al título.
Fechas de las semifinales del Mundial femenino sub 17
El duelo entre Brasil y Corea del Norte promete ser una semifinal vibrante, enfrentando dos estilos contrastantes: la técnica y creatividad sudamericana frente a la precisión y velocidad asiática. El compromiso se disputará el próximo miércoles 5 de noviembre.
Ese mismo día se conocerá el segundo finalista del Mundial, una vez se definan los cruces restantes entre Francia y Países Bajos, y México frente a Italia, que jugarán este domingo en los otros cuartos de final.
Le puede interesar: Carlos Darwin Quintero, cerca de firmar con un equipo bogotano
El torneo, que ha tenido como sede distintas ciudades de Marruecos, entra en su fase decisiva con selecciones de alto nivel y gran talento juvenil, reflejando el crecimiento del fútbol femenino a nivel global.
¿Cuándo es la final del Mundial Femenino sub 17?
La gran final y el partido por el tercer puesto se jugarán el sábado 8 de noviembre. Primero se definirá el bronce, y a segundo turno se conocerá el nuevo campeón mundial Sub-17 femenino.
Fuente
Antena 2