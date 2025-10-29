Mundial femenino Sub-17: definidos los cruces de cuartos de final

La Selección Colombia quedó eliminada tras sufrir una goleada

Japón no tuvo piedad de Colombia y venció con un claro 4-0, en un duelo que quedó prácticamente resuelto al final de la primera parte. Sólo los fallos de las niponas, los postes y la actuación de la portera colombiana María Tejada impidieron una goleada mayor.



El equipo asiático, campeón en 2014 y subcampeón en 2016, medirá ahora sus aspiraciones en cuartos de final ante las vigentes campeonas del mundo, Corea del Norte.



En uno de los últimos encuentros del cuadro de octavos de final, Canadá superó sin problemas a Zambia (6-0), la última selección africana que aún quedaba con opciones de avanzar en el torneo, gracias a una gran exhibición de fútbol en la primera parte.



Ahora, las canadienses, que se permitieron el lujo de fallar un penalti en el segundo tiempo, se verán las caras con Brasil en la siguiente ronda, siendo la 'Canarinha' la única representante de Conmebol en los cuartos de final de este certamen orbital.

Así se jugarán los cuartos de final en el Mundial femenino Sub-17

Francia vs. Países Bajos

México vs. Italia

Canadá vs. Brasil

Japón vs. Corea del Norte