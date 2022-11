Argentina es colera del grupo C: tabla de posiciones tras la fecha 1

Iniciaron las acciones en el grupo C de la Copa del Mundo Qatar 2022, y el primer encuentro en tener cabida fue el Argentina vs Arabia Saudita, el cual ponía como gran favorita a la selección de Lionel Scaloni, pero los saudíes dieron el 'batacazo' y luego de ir abajo en el marcador, remontaron y firmaron un 2-1 en su favor.

La Albiceleste se fue arriba sobre los 10 minutos de la parte inicial a través de una pena máxima bien ejecutada por Lionel Messi; pero en la segunda parte llegaron dos goles de Arabia, los cuales fueron a los 48 y los 53 por intermedio de Saleh Al Shehri y Salem Al Dawsari. Hubo un 'golpe sobre la mesa' en el Lusail.

Por su parte, el segundo duelo de la jornada -en el grupo C- estuvo protagonizado por Polonia y México, que se pusieron cita en el estadio 974, y al término de los 90 minutos firmaron un 0-0. Fue un duelo parejo, el cual pudo definirse mediante una pena máxima sancionada a favor de Polonia, pero Guillermo Ochoa contuvo el cobro de Robert Lewandowski.

Mundial Qatar 2022: Tabla de posiciones grupo C tras la primera fecha

1. Arabia Saudita, 3 puntos

2. México, 1

3. Polonia, 1

4. Argentina, 0

¿Cuándo se juega la segunda fecha del grupo C y qué partidos hay?

La segunda jornada del grupo C se llevará a cabo el sábado 26 de noviembre y permitirá los duelos Polonia vs Arabia Saudita en el segundo turno del día, mientras que finalizando el día se disputará Argentina vs México.