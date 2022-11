Argentina quiere ser primera del grupo: las cuentas para clasificar a octavos

La Selección Argentina y todo su entorno se tomaron un suspiro este sábado tras la victoria 2-0 ante México en la segunda fecha del grupo C de la Copa del Mundo. La Albiceleste está en casilla de clasificación.

Pues luego de la infortunada e inesperada derrota contra Arabia Saudita, el favoritismo de Argentina perdió fuerza, y se llegó a contemplar la posibilidad de un 'batacazo' ante la posible eliminación en primera ronda de Qatar; pero ahora, con tres puntos, está muy viva.

Y es que luego de la victoria por idéntico marcador de Polonia contra Arabia en el primer turno, era necesario un triunfo de Argentina; por lo que con esto materializado, ya es segunda por detrás de los europeos y hace cuentas para ser primera.

¿Qué necesita Argentina para clasificar a octavos de final?

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de Argentina es clasificar en la primera casilla, tendrá que derrotar a Polonia en la última fecha, y esperar que Arabia pierda o empate con México; la otra opción es ganar y que los árabes no ganen por una diferencia superior a dos goles en comparación con el resultado de la Albiceleste.

Si los de Scaloni no vencen a los europeos, no podrán ser primeros de la zona.

En todo caso, lo primordial es la clasificación, y en caso de que Argentina no venza a Polonia, clasificara a octavos de final como segunda del grupo C si empata y Arabia iguala con México; también será segunda si iguala y los 'manitos' no derrotan por más de tres goles a los árabes.

¿Cuáles resultados dejan afuera a Argentina del Mundial 2022?

En caso de que Argentina empate y Arabia gane contra México, los de Scaloni se despedirán del Mundial; asimismo, si la Albiceleste pierde contra Polonia, quedará eliminada de la Copa del Mundo Qatar 2022.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Argentina - Polonia en el Mundial Qatar 2022?

El partido Argentina vs Polonia será el miércoles 30 de noviembre a las 16:00 (hora argentina) y 2:00 p. m. (hora Colombia); simultáneamente se disputará el encuentro Arabia Saudita vs México.