Argentina vs Arabia Saudita EN VIVO: La 'Scaloneta' busca su primer triunfo en Qatar 2022

Enfrente estará una Arabia Saudita que sobre el papel parece a un nivel inferior y que disputará su sexto Mundial. En los cinco anteriores solo consiguió superar la fase de grupos en una ocasión, en la del debut en Estados Unidos-1994, cuando llegó a octavos de final.

"Para conseguir grandes resultados en un torneo tienes que ser muy fuerte colectivamente, sobre todo con los rivales contra los que vamos a jugar. Tenemos un grupo difícil (el C, con México y Polonia además de Argentina), pero confiamos en nosotros mismos", dijo el seleccionador francés de Arabia Saudita, Hervé Renard, en una reciente entrevista con la AFP.

El domingo, en la concentración de los 'Halcones Verdes' en Sealine Beach, el defensa Ali Al Bulayhi recordó que Argentina es mucho más que Messi.

"Estamos jugando contra la selección argentina, no contra un jugador. Y seremos once contra once", señaló en alusión al astro albiceleste, que es además embajador internacional en las campañas turísticas de Arabia Saudita.

Siga Argentina vs Arabia Saudita: hora y canal de TV para ver el Mundial este martes

El partido Argentina vs Arabia Saudita se puede ver en Colombia y toda Sudamérica por Canal RCN y Directv Sports Colombia. En Estados Unidos a través de Foxsports.com, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Fox Sports 1, Telemundo, Sling, FOX Sports App. Y en España por Gol Mundial. También puede seguir el partido por Antena2.com.

Horarios del partido

Colombia, México, Perú y Ecuador: 5:00

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 6:00

Argentina y Chile: 7:00

Estados Unidos: 6:00 (este), 2:00 (pacífico)