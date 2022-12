Argentina y Países Bajos arreglan sus "asuntos pendientes" en cuartos de final

Con aire de revancha para ambos, con asuntos pendientes por saldar y cierto aspecto adquirido de clásico mundial, Países Bajos y Argentina se reencuentran en Qatar 2022 con las semifinales del Campeonato del Mundo a la vista.



Siete enfrentamientos, cinco de ellos en distintas ediciones de la competición, varios de ellos en momentos cumbre en el torneo, han agrandado la leyenda de un choque que habitualmente ha reunido sobre el campo a alguna de las estrellas de cada ocasión.

También ahora, con Leo Messi aún vigente y centrado en apurar su última ocasión de poder alzar la copa para poner la guinda a una carrera inigualable, inmersa ya en su tramo final.



Es Países Bajos quien más habla de revancha. Aún escuece en el plantel de Louis Van Gaal la eliminación en el Mundial de Brasil 2014, desde el punto de penalti para resolver un enfrentamiento que terminó sin goles y que tenía como premio la final que alcanzó la Albiceleste y que después perdió contra Alemania en Maracaná.



Fue la última vez que ambas selecciones coincidieron en un terreno de juego. Numéricamente es el conjunto neerlandés el que más triunfos presenta en el cara a cara. Pero son de mas valor las victorias argentinas. En una, la de 1978 le sirvió para lograr su primer título Mundial. La otra, la de hace ocho años, para disputar el título.



En esta ocasión, en Qatar, el duelo trae también un premio gordo para el vencedor. Las semifinales de un título que ambos anhelan. Países Bajos porque nunca lo ha logrado a pesar de haber disputado tres finales, siempre sin éxito. Para el equipo sudamericano porque pretende acabar con el maleficio y los disparos al aire dados desde que levantó por segunda vez la Copa, en México 1986. Y, sobre todo, porque es la última bala de Messi en un Mundial.



Llega Argentina plagada de contratiempos físicos. Países Bajos con la opinión popular dividida y con la teoría del estilo de actualidad.



Una contractura de Rodrigo de Paul es el último percance con el que se ha encontrado Lionel Scaloni que ha estado pendiente de la recuperación de Ángel Di María, también con dolencias musculares sufridas en el partido contra Polonia de la fase de grupos y de Alejandro Papu Gómez, que aún se recupera de un esguince de tobillo.



Así, a la espera de la evolución y de lo que requieran los exámenes médicos a los que fue sometido, el jugador del Atlético Madrid será baja ante Países Bajos igual que el futbolista del Sevilla. Di María, sin embargo, lleva días como parte del plantel en los entrenamientos y aunque no sea titular, tendrá minutos a lo largo del choque.



La ausencia de De Paul es un revés para Scaloni. Es un fijo. El único jugador que había disputado todos los minutos de la competición junto a Messi y Nicolás Otamendi además del porteo Dibu Martínez. Con Enzo Fernández y Alexis Mac Alliester asentados en el once, la cuestión es el sustituto del volante rojiblanco. Leandro Paredes es el que cuenta con más opciones.



Ángel Correa puede tener su momento. Sin Papu Gómez el hombre del Atlético Madrid puede debutar en el Mundial en la plaza de Ángel Di María, que tendrá minutos con el encuentro empezado. Correa, llamado a última hora por Scaloni, completará el ataque con Messi y Julián Álvarez que se ha adueñado del puesto con el que comenzó Lautaro Martínez.

En Países Bajos la única ausencia por lesión es la de Sefan de Vrij. Louis Van Gaal, que lleva diecinueve partidos invicto, ya tiene a su disposición al central Matthijis De Ligt que ya tuvo algunos minutos en el encuentro de octavos de final contra Estados Unidos. En esta ocasión podría salir ya de inicio como uno de los tres integrantes de la defensa de cinco hombres con la que el preparador ha disputado casi todos los partidos en el mundial y que no es vista con agrado por el entorno neerlandés.



Por primera vez, Scaloni se verá las caras con Louis Van Gaal en el duelo de banquillos. El técnico más joven de la competición, con 44 años, frente al más veterano, el neerlandés, con 71, que disfruta de su tercera etapa al frente del combinado oranje y su segundo mundial. Llegó el sudamericano, que mientras fue jugador ya coincidió con el seleccionador de Países Bajos en la Liga española, con 36 triunfos seguidos a Catar. La derrota frente Arabia Saudí puso freno a la trayectoria. Van Gaal no ha perdido en lo que va de competición y ya lleva diecinueve encuentros del tirón sin ser batido.

Alineaciones probables:



Países Bajos: Andries Noppert; Matthijs De Ligt, Virgil Van Dijk, Nathan Ake; Denzel Dumfries, Marten De Roon, Frenkie De Jong, Daley Blind; Davy Klaassen, Cody Gakpo y Memphis Depay.



Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Ángel Correa, Julián Álvarez y Leo Messi.