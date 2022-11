Bochornoso hecho en Qatar: selección habría comprado hinchas de cuatro países

El Mundial de Qatar 2022 es uno de los más polémicos que se han visto en la historia, varios acontecimientos han nubado el evento deportivo, que parece que a veces va más encaminado al ámbito social y cultural del país donde se realiza.

En las últimas horas, se dio a conocer otro acontecimiento que llamó mucho la atención. Según The Times, una selección participante habría comprado hinchas para que fueran al estadio e 'hicieran bulto', solo así permitirían que cuando jugaran, el estadio se viera lo suficientemente lleno.

Se trata de nada más y nada menos que de Qatar, el país anfitrión, que habría contratado cerca de 1500 aficionados de Líbano, Egipto, Argelia y Siria, a quienes le pusieron como misión ir a los estadios a apoyar as la selección qatarí, misma que quedó eliminada desde la segunda jornada de la fase de grupos.

El mismo periódico americano dio a conocer que a dichos aficionados, le habrían otorgado todo lo necesario para estar en Qatar durante la realización de la copa, es decir, que tenían asegurados hoteles, alimentación y todas las entradas necesarias a los partidos.

Por otro lado, también se reveló que dichos hinchas habrían llegado en octubre para ensayar algunos cánticos que debían hacer en el estadio y aprenderse el himno nacional de ese país.

Aunque esta información es proporcionada por The Times, lo cierto es que al final la cantidad de aficionados, aparentemente contratados, no fueron suficientes porque la selección de ese país quedó eliminada más rápido de lo imaginado y los estadios en algunas ocasiones no se vieron del todo llenos.