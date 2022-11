¿Cómo se llama la canción oficial del Mundial Qatar 2022 y qué significa?

Uno de los elementos que se encarga de animar la fiesta de la Copa del Mundo es la música. La FIFA lo sabe y. como es costumbre, lanzaron una canción propicia para celebrar el Mundial de Qatar 2022.

Para esta ocasión, “Hayya Hayya” (Better Together) será el sencillo oficial de esta nueva Copa del Mundo, un tema que se suma a otras canciones como el Waka Waka de Shakira o La Copa de la Vida de Ricky Martin, las cuales han estado presentes en otras ediciones mundialistas.

¿Quiénes cantan el tema?

El tema trae una mezcla de reggae y rhythm and blues. Es interpretado por el cantante estadounidense Trinidad Cardona, en colaboración con el nigeriano Davido y la vocalista qatarí Aisha.

Cardona, nacido en Pxoenix (Estados Unidos), se dio a conocer en el mundo de la música con el lanzamiento de su sencillo “Jennifer”. Cuando era pequeño, su padre fue condenado a prisión. Esto hizo que su madre se casara con otra mujer. De hecho, él reconoce que sus dos madres son su mayor inspiración.

Por otra parte, Davido nació en Atlanta (Estados Unidos), pero creció en Lagos, la capital de Nigeria. Es uno de los cantantes más exitosos del continente africano. Mientras que Aisha, quien es una cantante famosa de Qatar, ha estado presente en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ONU.

¿Qué dice la letra?

“Hayya Hayya” es una canción que invita a estar siempre optimistas a pesar de los altibajos que tiene en la vida. Igualmente, resalta la frase "You know we better together" (Sabes que estamos mejor juntos), demostrando que la unión hace la fuerza.