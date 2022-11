Cristiano no titubea y hace público su objetivo: "Darle jaque mate a Messi"

El portugués Cristiano Ronaldo, que protagonizó junto a Leo Messi una campaña de publicidad en la que jugaban al ajedrez sobre la maleta que porta el trofeo de la Copa del Mundo, comentó este lunes, entre risas, que le gustaría ser el que le diera el jaque mate al argentino.

"Hay muchos jaques mate, no solo en el ajedrez, sino también en la vida. Me gustaría mucho ser el que le dé jaque mate a Messi", señaló en tono jocoso, "sería mágico. Sucedió en el ajedrez, veremos si sucede en el fútbol”.

"Hace tiempo que quería hacer una campaña con Louis Vuitton. Era un sueño y era otro sueño hecho realidad. Todo el mundo conoce la grandeza de esta marca. Será mi último Mundial, sí. Estoy concentrado y creo que todo irá bien", apuntó el actual jugador del Manchester United.

Además, aseguró que "estaría contento" si su carrera terminara hoy, pero admite, entre risas, que ganar el Mundial de Qatar con Portugal "sería divertido".

En cuanto al Mundial, el astro portugués dijo que es una "competición extremadamente difícil" pero que "el equipo está preparado".

Sobre si Portugal es una de las favoritas, Cristiano Ronaldo, de 37 años, recordó que el fútbol es "dinámico, todo puede pasar como ocurrió en 2016" cuando la selección portuguesa ganó la Eurocopa de Francia.

Ese año "tampoco éramos candidatos y llegamos a la final y ganamos. Candidatos, favoritos, eso para mí es relativo, depende del punto de vista de cada persona. En mi opinión, Portugal tiene grandes posibilidades de llegar muy lejos en esta competición", apuntó.

Cristiano también comentó que Portugal quiere "pasar primera" del grupo H, para lo cual el primer partido contra Ghana, el próximo jueves, "es clave", porque entrar "con el pie derecho es siempre un 'boost'" (impulso).

El jugador del Manchester United, en el centro de la controversia tras una polémica entrevista en Inglaterra, descartó sentirse presionado.

"La presión no es algo que me quite el sueño, no voy a adelgazar, no voy a dejar de dormir por las noches. Hay presión buena, presión menos buena, presión más amplia es cuando algún miembro de la familia está enfermo o un niño. Eso es lo que realmente es la presión", dijo.

Mejor goleador de la historia, el portugués también fue cuestionado sobre sus marcas personales, a lo que fue tajante: "Yo no busco los récords, los récords me buscan a mí".