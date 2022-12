Croacia sigue soñando; venció por penaltis a Japón y se instaló en cuartos de final

Japón y Croacia midieron fuerzas este lunes en el marco de los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues los nipones venían de ser primeros de la zona E, mientras los croatas salieron segundos del grupo F. Al término de las acciones se presentó un 1-1 que obligó a la prórroga y la posterior definición por penaltis que dejó un 3-1 para los croatas.

De entrada se vio a dos equipos cuya intención era sostener la pelota y defenderse con la misma, teniendo en cuenta que las triangulaciones podrían entrar a ser determinantes para romper las líneas de dos equipos férreos en defensa.

Vea también: Luis Suárez regresa al fútbol español; ya fue presentado por su nuevo equipo

Pero la igualdad 'coqueteaba' con japoneses y croatas precisamente por la falta de profundidad, hasta que una jugada en ataque por vía aérea permitió que los japoneses se fueran arriba en el marcador. Daizen Maeda fue el artífice del gol que desequilibró las cosas antes del fin del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, los actuales subcampeones del mundo se volcaron por la igualdad, y a los 55' la consiguieron por intermedio de Ivan Perisic, quien marcó de cabeza tras un centro que se levantó desde el costado derecho de la cancha.

No obstante, el envión de los croatas no dio para tanto, y de nuevo se pudo apreciar un juego muy trabado en la mitad de la cancha, el cual no generó diferencia en el marcador y por ende, la contienda se tuvo que ir a tiempos suplementarios.

Sin embargo, la propuesta deportiva de los japoneses y los croatas no se vio modificada, y más bien se presentaron dos tiempos suplementarios en los que el juego trabado se hizo presente, y por consiguiente, el clasificado se definió a través de los penaltis.

En la tanda desde los once pasos Croacia se impuso 3-1 a Japón.

Le puede interesar: Volvió ‘renovado’: El nuevo look de Neymar para los octavos del Mundial

Cabe recordar que le cuadro de enfrentamientos ya está dibujado, y la selección que saliera vencedora del Japón vs Croacia se medirá ante la que triunfe en el duelo que disputarán Brasil y Corea del Sur; tal llave de cuartos de final se cumplirá el viernes 9 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora de Colombia).

En otras noticias