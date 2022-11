¿Cuál será el primer himno que sonará en el Mundial de Qatar 2022?

Este 20 de noviembre rodará la pelota en Qatar para marcar el inicio de la Copa del Mundo de 2022. Son 32 selecciones las que competirán por alzar el anhelado trofeo como el nuevo campeón del Mundial.

El partido que dará comienzo al Mundial de Qatar será entre el país anfitrión y Ecuador, el cual se jugará a las 11:00 de la mañana (hora de Colombia) en el Estadio Al Bayt en la ciudad de Al Khor.

Por primera vez en su historia, la Tri jugará el partido de inauguración de una Copa del Mundo. Esto también representa un hecho y es que el primer himno nacional que se entonará en Qatar 2022 será el de Ecuador.

¿Cuál es la razón?

Como es habitual, el himno del país visitante se entona primero en los actos de protocolo previos al inicio del partido inaugural. Luego, sonará el himno del país anfitrión de la Copa del Mundo; en este caso, Qatar.

Los partidos inaugurales de las últimas Copas del Mundo fueron Rusia vs Arabia Saudita (Rusia 2018), Brasil vs Croacia (Brasil 2014) y Sudáfrica vs México (Sudáfrica 2010). En todos ellos, sonó primero el himno del país rival y luego el del país anfitrión.

Cabe señalar que Ecuador también enfrentará a Países Bajos y Senegal en el grupo A del Mundial de Qatar 2022. El partido contra los europeos será el 25 de noviembre, mientras que el 29 se medirá ante la selección africana.