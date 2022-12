La Selección de Francia está en la final del Mundial de Qatar 2022, mismo en el que estuvo ausente Karim Benzema, quien llegó lesionado a cumplir con el llamado, pero a los pocos días tuvo que irse porque no pudo recuperarse del todo.

Ahora bien, mientras Francia jugaba cada partido, el delantero del Real Madrid estaba haciendo todo el trabajo para ponerse a punto, tanto que ya habría tenido la autorización del club para regresar a Qatar y jugar la final, pero parece que Benzema se negó por completo.

Tras esa situación, iniciaron los rumores de la mala relación entre el jugador y Didier Deschamps, pues el entrenador en varias oportunidades se negó a responder sobre el posible regreso de Benzema a la convocatoria.

En las últimas horas, el periodista español Alfredo Relaño, se tomó la tarea de hacer un análisis de la situación, en el cual dejó un panorama más claro de la razón que tiene por fuera al jugador de la final.

"Benzema fue apartado porque hizo una cosa impresentable, por la que tiempo después fue condenado a un año de cárcel. Hizo algo que no debía con Mateo Valbuena, su compañero. Participó de un chantaje con un viejo amigo" fue lo que inició diciendo el comunicador, quien no detalló más ese hecho específico.

"Pasó mucho tiempo después de que eso ocurriera, él (Benzema) subió mucho como jugador y fue balón de oro, pero pasó algo que pasa en el fútbol" añadió Relaño, quien continuó explicando: "y es que a Deschamps parece que le encaja mejor Giroud que Benzema, es un jugador más primario, pero ese mejor para el entrenador".

Después no se atrevió a decir si al delantero lo habían echado de la selección o solo había tomado la decisión de no volver, pero enfatizó en que al DT de Francia "no le ha venido mal que Benzema no estuviera", por lo que el equipo no estaba dependiendo de él.

Una cosa tras otra estaría cosechando una relación difícil y fue el mismo periodista que terminó afirmando que "si las cosas siguen así, pues es posible que su carrera baje y no vuelva a la selección".