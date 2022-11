Deschamps se desprende de Benzema para el Mundial: "No es algo que esté en mi cabeza"

Francia fue la primera selección que aseguró su paso a los octavos de final del Mundial de Qatar luego de ganarle a Dinamarca. Ahora, los galos esperan cerrar con puntaje perfecto su participación en este grupo enfrentando a Túnez mientras esperan a su próximo rival en la siguiente ronda del torneo.

Mucho se ha hablado sobre un posible regreso de Karim Benzema a la selección ‘bleu’. El delantero tuvo que salir de la convocatoria tras sufrir una lesión; sin embargo, no fue llamado otro jugador para sustituirlo, por lo que aparecía en la lista del Mundial con la mención "ausente".

Sobre este tema, le preguntaron a Didier Deschamps, técnico de Francia, previo al partido ante Túnez. El entrenador fue enfático y aseguró que "no es algo que esté en su cabeza”.

"No es lo que me ocupa ahora, no sé qué dicen ni cómo lo dicen. Conocéis su situación y el tiempo que necesita para recuperarse. Hablé con él después de irse. No sé dónde quiere ir con esa pregunta. Me ocupo de los 24 jugadores que están. No lo sé, si quiere imaginar, hablar, debatir... No voy a comentar asuntos que conciernen nuestra rutina diaria", precisó Deschamps.

Algunos medios en España afirmaron que Benzema volvería a entrenamientos este jueves. Sin embargo, se conoció que el delantero llegó a la isla de Reunión, en el Océano Índico, donde estaría por una semana en una visita privada.

Con esto, se despejan las dudas y queda claro que Benzema no estará presente con Francia en su objetivo de defender el título logrado hace cuatro años en el Mundial de Rusia.